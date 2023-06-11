Снусмумрик пытается спасти Долину Муми-троллей в трейлере Snufkin: Melody of Moominvalley

На Wholesome Direct был показан новый трейлер игры Snufkin: Melody of Moominvalley, двухмерного музыкального приключения, в котором главный герой, Снусмумрик, должен добиться успеха в восстановлении гармонии Долины Муми-троллей, которая была разрушена некоторыми парками, изменившими ее природный баланс.
Игра рассчитана на взрослых и детей. Она сочетает в себе механику открытого мира, головоломки, стелс и музыкальные элементы. Это игра-исследование, в которой вы раскрываете секреты и решаете различные головоломки.
Блуждая по Долине Муми-троллей, вы встретите многих любимых персонажей из сказок Туве Янссон. Более того, сама графика игры Snufkin: Melody of Moominvalley пытается имитировать графику книжки с картинками.
Примечательно музыкальное сотрудничество с Sigur Rós, благодаря которому игровой процесс будет полон захватывающих историй и хорошей музыки.
Давно не припомню игр по этой вселенной. Что-то в 90-е мелькало и все. Даже странно, почему только сейчас вспомнили.
В детстве очень полюбились эти персонажи - Снусмумрик особенно).И хотя все книги прочитал по нескольку раз,Волшебную Зиму пропустил, начинал несколько раз,но вот чего то не пошла она у меня...
Помню у меня году так в 97 наверное пару комиксов с ними появилось,а потом ничего больше не встречал