Снусмумрик пытается спасти Долину Муми-троллей в трейлере Snufkin: Melody of Moominvalley ©

На Wholesome Direct был показан новый трейлер игры Snufkin: Melody of Moominvalley, двухмерного музыкального приключения, в котором главный герой, Снусмумрик, должен добиться успеха в восстановлении гармонии Долины Муми-троллей, которая была разрушена некоторыми парками, изменившими ее природный баланс.

Игра рассчитана на взрослых и детей. Она сочетает в себе механику открытого мира, головоломки, стелс и музыкальные элементы. Это игра-исследование, в которой вы раскрываете секреты и решаете различные головоломки.

Блуждая по Долине Муми-троллей, вы встретите многих любимых персонажей из сказок Туве Янссон. Более того, сама графика игры Snufkin: Melody of Moominvalley пытается имитировать графику книжки с картинками.

Примечательно музыкальное сотрудничество с Sigur Rós, благодаря которому игровой процесс будет полон захватывающих историй и хорошей музыки.