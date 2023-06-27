Авторы Darkwood представили Soccer Kids Alpha - бесплатная тактическая спортивная игра уже доступна в Steam ©

Студия Acid Wizard в очередной раз приятно удивляет. Авторы хоррора Darkwood напомнили о себе первым трейлером к игре Soccer Kids Alpha. Вместе с анонсом игра вышла в Steam и доступна бесплатно.

Еще в апреле появились новости о новой работе студии Acid Wizard, которую разработчики описывали как игру про "обычных детей". Нам не пришлось долго ждать конкретных кадров постановки, поскольку разработчики опубликовали отснятый материал и приглашают вас поиграть.

Soccer Kids Alpha - это "тактическая, пошаговая спортивная игра", в которой мы будем управлять "подростком с математическими способностями, ведущим своих друзей к победе в местном футбольном турнире".

Действие Soccer Kids Alpha происходит в Польше в 1990-х годах, и на самом деле игра является "ранней альфа-версией", а в перспективе ее планируется расширить. Разработчики подчеркивают, что "весь контент может быть изменен", но трудно сказать, получим ли мы в итоге захватывающую хоррор-игру....

В настоящее время Soccer Kids Alpha включает в себя учебную миссию, соревнование против искусственного интеллекта или сетевой геймплей (локальный или онлайн благодаря Remote Play Together).