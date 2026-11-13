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Social Net 11.01.2027
Адвенчура, Аркада, Симулятор, Инди, От третьего лица, Юмор
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Social Net отправит рыбку-клоуна искать людей на морском дне

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Команда The Social Net Team анонсировала Social Net — необычное приключение, в котором игрокам предстоит управлять бойкой рыбкой-клоуном. Герой покинет привычную морскую среду и отправится исследовать мир за пределами океана. Главная задача — находить людей на пляже и уносить их в подводные глубины.

Игроков ждёт путешествие с исследованием окружающего мира и необычной механикой взаимодействия с людьми. Вместо привычного спасения обитателей моря рыбка будет собирать отдыхающих на берегу и доставлять их на океанское дно. Такой необычный замысел станет основой игрового процесса.

Social Net разрабатывается для ПК. Дата выхода и подробности о проекте пока не объявлены.

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