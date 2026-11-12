Шон Лейден объяснил отказ Sony от возрождения серии тактических шутеров SOCOM

На протяжении многих лет поклонники тактических боевиков настойчиво требовали возвращения серии SOCOM, однако руководство Sony сознательно отказалось от реанимации франшизы. Бывший председатель Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лейден в интервью каналу Dan Allen Gaming подробно рассказал, почему культовая линейка военных симуляторов времен PlayStation 2 и PlayStation 3 осталась в прошлом и не получила шанса на современный перезапуск.

По словам Лейдена, за 6 лет его пребывания на посту руководителя внутренних студий издательства к нему буквально каждые 6 месяцев обращались с просьбами вернуть SOCOM на современные платформы. Топ-менеджер признался в искренней любви к серии, назвав ее первым по-настоящему масштабным сетевым консольным шутером компании, который предлагал передовое командное взаимодействие и тактическое управление напарниками с помощью голосовых команд.

Главным препятствием для создания ремейка или полноценного продолжения стало фундаментальное устаревание первоначальной концепции. Лейден подчеркнул, что оригинальные проекты невозможно просто перенести на новые консоли без радикальной ломки механик, поскольку тематически и структурно они полностью растеряли актуальность. Разработчикам пришлось бы заново придумывать подачу военных конфликтов, игровую динамику и сетевую архитектуру.

Если мы не могли создать тактический шутер, который был бы не хуже или даже превосходил бы Rainbow Six, The Division или любую из частей Call of Duty, то браться за это не имело смысла. Нас совершенно не интересовала перспектива выпустить четвертый по качеству военный боевик на рынке.

- Шон Лейден, бывший председатель Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios

Отказ от разработки опирался на базовый корпоративный принцип, введенный Лейденом для всех 14 подопечных студий. Любая внутренняя игра платформодержателя обязана была соответствовать строгой формуле First, Best, Must, что требовало либо изобретения абсолютно нового жанра, либо завоевания бесспорного мирового лидерства. В руководстве японской корпорации принципиально не рассматривали сценарии выпуска средних по меркам индустрии боевиков.

Окончательную точку в судьбе франшизы поставили сами разработчики. Руководитель предоставил свободу выбора творческим коллективам, однако ни одна команда не смогла предложить сильное видение, способное бросить вызов лидерам соревновательного жанра. В итоге авторы предпочли сосредоточиться на других оригинальных проектах, а последней ласточкой в истории тактической серии остался боевик SOCOM 4: US Navy SEALs, вышедший в апреле 2011 года на консоли PlayStation 3.