Игра на PSP была главным залогом успеха Уэйна Руни и всего Манчестер Юнайтед

Уэйн Руни неожиданно связал один из секретов успеха «Манчестер Юнайтед» середины нулевых… с самой исвезтной портативной консолью Sony. В свежем выпуске своего подкаста звездный форвард признался, что регулярные командные сессии в SOCOM на PSP — 5-на-5 в самолётах и автобусах — прокачивали коммуникацию и дисциплину не хуже других тренировок.

По словам Руни, в «боевом» составе часто собирались он сам, Рио Фердинанд, Майкл Каррик, Джон О’Ши и Уэс Браун. Координация, подстраховка, «реанимация» падших товарищей — все эти механики шутера переносились на поле:

Нужно разговаривать, тактически действовать правильно, выручать партнёров — это стало огромной частью наших успехов... Каррик — тихий, хитрый: спрячется и подбросит гранату; я — на амбразуру, в лобовую.

— отметил Уэйн Руни.

Не всем такой «тимбилдинг» нравился, признается футболист. По его словам, вратарь Эдвин ван дер Сар, регулярно пересаживался подальше от громких переговоров и криков «флангуем слева!», когда в матче оставался последний соперник.

Любопытно, что в том же подкасте Руни шутливо «заявил» о топ-100 скилле в EA Sports FC, но тут же признал: «Я просто нормальный». А вот в тактическом шутере на PSP, судя по рассказам, он может посоревноваться с лучшими.