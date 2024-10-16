"Загадка исчезнувших" расширяет вселенную российской тактической игры "ССР: Враг из будущего"

Для отечественного проекта «ССР: Враг из будущего» вышло дополнение под названием «Загадка исчезнувших». В этом дополнении игрокам предстоит исследовать неизведанные территории, сразиться с более грозным противником и, наконец, разгадать тайну исчезновения людей, попутно выясняя истинную природу появления монстров и их связь с пришельцами.

Для тех, кто пропустил оригинальную игру, напомним: «ССР: Враг из будущего» — это однопользовательская пошаговая тактика с научно-фантастическим сюжетом. Встав во главе отряда спецназа, вы перенесётесь в мир загадочных исчезновений людей и странных природных аномалий. Чтобы справиться с опасным противником, придётся грамотно использовать тактические приёмы, разнообразное оружие и уникальные навыки бойцов.

Кстати, сама игра по-прежнему бесплатна и доступна на ПК через Steam и VK Play. А вот за новое дополнение придётся выложить 750 рублей.