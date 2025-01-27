Для Software Inc. вышло второе обновление за сутки - beta 1.8.12

Это обновление будет доступно в нестабильной ветке в течение нескольких дней, так как оно вносит изменения в систему сохранений.

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Изменения:

• Игрок теперь может выбрать специализацию дочернего продукта, а дочерние компании больше не будут учитываться в лимите компаний ИИ на рынке.

• Повышены цены на телефоны и консоли.

• Перебалансированы расходы компаний ИИ для уменьшения числа банкротств среди типов компаний.

• Теперь можно размещать логотипы компаний на стенах в подвалах.

Исправления:

• Исправлена проблема с выравниванием меток в окне управления ролями, когда размер текста не равен 100%, 150% или 200%.

• Исправлена проблема с застрявшими задачами по портированию в окне управления проектами.

• Наставники и социальные лидеры больше не увеличивают уровень шума в окружении своих целей (но увеличивают его для всех остальных).

• Исправлена проблема с текстом в списках, который выходил за границы соседних колонок.