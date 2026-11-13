Sol Mates определилась со сроками выхода кооперативного роглайта

Студия Daruma Games назвала дату выхода Sol Mates — кооперативной роглайт-игры о космических разнорабочих. Ролик демонстрирует управление кораблём, сражения с пиратами, работу на станциях и совместные решения экипажа.

Игрокам предстоит руководить небольшим агентством межзвёздных услуг и проводить корабль через засады, чёрные дыры и странные заказы клиентов. Экипажу нужно заряжать батареи, заряжать орудия и тушить пожары, чтобы не дать судну развалиться.

Между заданиями команда голосует за сюжетные решения и выбирает маршрут. Благодаря этому каждый новый забег будет складываться по-разному.

Sol Mates выйдет на PC в Steam 26 января 2027 года.