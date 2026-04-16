Космический кодекс самурая: новый ролик SOL Shogunate раскрывает мир лунных ронинов

Разработчики SOL Shogunate представили первый дневник, в котором раскрыли детали необычного экшен-RPG с элементами hack’n’slash. Проект предлагает свежий взгляд на жанр, объединяя самурайскую эстетику с научной фантастикой.

События игры разворачиваются на Луне, куда переселилось человечество. Здесь выросли огромные города, каждый из которых вдохновлён разными эпохами японской истории. Игрокам предстоит взять на себя роль Юзуки — последнего представителя древнего самурайского рода, ставшего ронином после трагедии и отправившегося на путь мести.

Ключевая особенность SOL Shogunate — сочетание традиционного боевого искусства и кибернетических улучшений. Герою предстоит использовать как классическое оружие, так и технологические апгрейды, адаптируясь к условиям лунной гравитации и опасностям будущего.

Разработчики делают ставку на динамичные сражения, атмосферный мир и глубокую историю. Проект уже привлёк внимание необычной концепцией «космических самураев».

Релиз SOL Shogunate запланирован на PC и PlayStation 5, однако точная дата выхода пока не объявлена.