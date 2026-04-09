Состоялся выход космической стратегии Solar Expanse в раннем доступе

В цифровом магазине состоялся релиз менеджера космических исследований Solar Expanse от разработчиков из SpaceOps при поддержке издательства Games Operators. Проект предлагает игрокам возглавить 1 из корпораций по освоению космоса в начале 21 века и заняться постепенной колонизацией Солнечной системы.

В рамках игрового процесса пользователям предстоит распределять стартовый капитал в размере 5 млн долларов, планировать реалистичные графики полетов с учетом гравитации небесных тел, а также добывать ценные ресурсы на астероидах и спутниках. Конечной целью выступает терраформирование планет и постройка массивного межзвездного корабля. Создатели стратегии отмечают, что достижение поставленных задач потребует более 100 лет внутриигрового времени и около 1000 ракетных запусков. Только 1 пояс астероидов содержит 100000 объектов для потенциального изучения.

По заявлениям авторов игра пробудет в раннем доступе около 1 года. Текущая сборка уже включает развитие вплоть до стартовых межзвездных перелетов, инструменты изменения климата планет и систему циклических миссий. В будущем студия планирует добавить возможность путешествий в 3 другие планетные системы, продвинутые космические станции и мегаструктуры. Дополнительно подчеркивается, что в проекте на 100 процентов отсутствуют сражения и войны.

Обычная стоимость симулятора составляет 785 рублей, но до 23 апреля покупку можно совершить со скидкой 10 процентов за 706 рублей. Интерфейс и субтитры официально переведены на 10 языков, включая русский язык.