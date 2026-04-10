Solarpunk отправит игроков в небо уже 8 июня - объявлена дата выхода уютного выживания

Издатель rokaplay и студия Cyberwave объявили дату выхода Solarpunk — игра появится 8 июня на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.

Проект представляет собой спокойное выживание в технологичном мире парящих островов, где игрокам предстоит строить, исследовать и развиваться в собственном темпе. В одиночку или в кооперативе можно возводить дома в небе, выращивать еду и создавать различные устройства для автоматизации процессов.

Ключевая особенность игры — продуманная система ресурсов и энергии. Игроки смогут использовать солнечный свет, ветер и воду, чтобы запускать цепочки автоматизации: от полива растений до сбора материалов. Постепенно поселение превращается в самодостаточную экосистему.

Помимо строительства и фермерства, Solarpunk предлагает исследование отдалённых островов. Для этого придётся построить собственный дирижабль и отправиться в путешествие по небесному миру, открывая новые ресурсы и территории.

Разработчики делают ставку на расслабленный темп и свободу действий, позволяя игрокам самим решать, как развивать свой небесный дом и какие технологии осваивать.