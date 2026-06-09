Стоит ли отдавать косарь за дирижабль? Solarpunk ворвался в топ продаж Steam

Вчера на ПК состоялся официальный релиз симулятора выживания и крафтинга Solarpunk от крошечной немецкой студии Cyberwave, а так же был опубликован новый трейлер. Проект создавался силами всего двух основных разработчиков на протяжении четырех лет.

Огромный интерес и коммерческий успех

Еще до релиза Solarpunk удерживала планку одной из самых ожидаемых инди-игр года, собрав более 1,2 миллиона добавлений в список желаемого. Сразу после открытия продаж игра устремилась в топ чартов Steam.

Проект привлекает геймеров своей миролюбивой концепцией: вместо мрачного выживания игрокам предлагают исследовать парящие в небе острова на собственном дирижабле, строить экологичные базы, заниматься фермерством и автоматизировать процессы с помощью солнечной, ветряной и водной энергии.

Статистика онлайна

По данным аналитического сервиса SteamDB, игра показала отличную вовлеченность аудитории. Пиковый онлайн в первые же часы после запуска превысил 10 192 одновременных игрока. Высокий интерес подкрепляется наличием сетевого кооператива — большинство игроков предпочитают исследовать уютный открытый мир вместе с друзьями.

Что говорят игроки: за что любят и ругают новинку?

На момент написания заметки игра удерживает «В основном положительный» статус в Steam (77% одобрения).

За что игру хвалят:

Идеальный «уютный» геймплей. Полное отсутствие боевой системы и стресса — игра позволяет расслабиться и строить утопию в своем темпе.

Полное отсутствие боевой системы и стресса — игра позволяет расслабиться и строить утопию в своем темпе. Глубокая автоматизация. Игрокам понравилось настраивать цепочки крафта и логистику.

Игрокам понравилось настраивать цепочки крафта и логистику. Красивый визуальный стиль. Игроки хвалят яркую, приятную графику и эстетичный дизайн парящих островов.

Игроки хвалят яркую, приятную графику и эстетичный дизайн парящих островов. Приятное звуковое сопровождение. Расслабляющий эмбиент на фоне идеально подчеркивает медитативную атмосферу игры.

Расслабляющий эмбиент на фоне идеально подчеркивает медитативную атмосферу игры. Отличная базовая оптимизация. Пользователи отмечают высокую кадровую частоту и практически мгновенные загрузки.

За что игру критикуют:

Быстрое утомление. Концепция песочницы с исследованием семи островов приедается и становится скучной слишком быстро.

Концепция песочницы с исследованием семи островов приедается и становится скучной слишком быстро. Отсутствие сюжета. В игре нет глобальных целей или истории, из-за чего пользователи предоставлены сами себе в пустом мире.

В игре нет глобальных целей или истории, из-за чего пользователи предоставлены сами себе в пустом мире. Проблемный кооператив. Технические баги и проблемы сетевого кода портят атмосферу совместного прохождения.

Технические баги и проблемы сетевого кода портят атмосферу совместного прохождения. Бедные и топорные анимации. Разрушение камней, кустов и сбор ресурсов выглядят деревянными — объекты зачастую просто исчезают без визуальных эффектов и частиц.

Разработчики из Cyberwave уже заявили, что внимательно изучают отзывы и сделают исправление багов кооператива своим главным приоритетом в ближайших патчах.