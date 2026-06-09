Стоит ли отдавать косарь за дирижабль? Solarpunk ворвался в топ продаж Steam

Вчера на ПК состоялся официальный релиз симулятора выживания и крафтинга Solarpunk от крошечной немецкой студии Cyberwave, а так же был опубликован новый трейлер. Проект создавался силами всего двух основных разработчиков на протяжении четырех лет.
Огромный интерес и коммерческий успех
Еще до релиза Solarpunk удерживала планку одной из самых ожидаемых инди-игр года, собрав более 1,2 миллиона добавлений в список желаемого. Сразу после открытия продаж игра устремилась в топ чартов Steam.
Проект привлекает геймеров своей миролюбивой концепцией: вместо мрачного выживания игрокам предлагают исследовать парящие в небе острова на собственном дирижабле, строить экологичные базы, заниматься фермерством и автоматизировать процессы с помощью солнечной, ветряной и водной энергии.
Статистика онлайна
По данным аналитического сервиса SteamDB, игра показала отличную вовлеченность аудитории. Пиковый онлайн в первые же часы после запуска превысил 10 192 одновременных игрока. Высокий интерес подкрепляется наличием сетевого кооператива — большинство игроков предпочитают исследовать уютный открытый мир вместе с друзьями.
Что говорят игроки: за что любят и ругают новинку?
На момент написания заметки игра удерживает «В основном положительный» статус в Steam (77% одобрения).
За что игру хвалят:
- Идеальный «уютный» геймплей. Полное отсутствие боевой системы и стресса — игра позволяет расслабиться и строить утопию в своем темпе.
- Глубокая автоматизация. Игрокам понравилось настраивать цепочки крафта и логистику.
- Красивый визуальный стиль. Игроки хвалят яркую, приятную графику и эстетичный дизайн парящих островов.
- Приятное звуковое сопровождение. Расслабляющий эмбиент на фоне идеально подчеркивает медитативную атмосферу игры.
- Отличная базовая оптимизация. Пользователи отмечают высокую кадровую частоту и практически мгновенные загрузки.
За что игру критикуют:
- Быстрое утомление. Концепция песочницы с исследованием семи островов приедается и становится скучной слишком быстро.
- Отсутствие сюжета. В игре нет глобальных целей или истории, из-за чего пользователи предоставлены сами себе в пустом мире.
- Проблемный кооператив. Технические баги и проблемы сетевого кода портят атмосферу совместного прохождения.
- Бедные и топорные анимации. Разрушение камней, кустов и сбор ресурсов выглядят деревянными — объекты зачастую просто исчезают без визуальных эффектов и частиц.
Разработчики из Cyberwave уже заявили, что внимательно изучают отзывы и сделают исправление багов кооператива своим главным приоритетом в ближайших патчах.
дирижабль? ага
Не, не стоит, этого г*вна как г*овна в стиме