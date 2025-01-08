Авторы Solasta прекрасно знают, что модели персонажей были слабой стороной RPG, поэтому в сиквеле ситуация изменится

Одной из самых слабых частей Solasta I были модели персонажей. Даже в положительных отзывах некоторые говорили, что сначала сомневались в приобретении игры из-за того, как выглядят персонажи. Разработчики из Tactical Adventures прекрасно знаю эту проблему, и собираются исправить ее в сиквеле.

Они много раз объясняли, что, к сожалению, не могут обновить их в Solasta I из-за структуры движка. Но благодаря новому движку, ситуация изменится. Авторы поделились несколькими скриншотами персонажей.

Разработчик подчеркивает, что они все еще находятся в пре-альфе, и это все готовые персонажи. Им еще предстоит внедрить редактор персонажей.

А вот изображение для сравнения с первой частью: