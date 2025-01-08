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Solasta 2 2025 г.
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
6.9 11 оценок

Авторы Solasta прекрасно знают, что модели персонажей были слабой стороной RPG, поэтому в сиквеле ситуация изменится

Procy_on
Новости

Одной из самых слабых частей Solasta I были модели персонажей. Даже в положительных отзывах некоторые говорили, что сначала сомневались в приобретении игры из-за того, как выглядят персонажи. Разработчики из Tactical Adventures прекрасно знаю эту проблему, и собираются исправить ее в сиквеле.

Они много раз объясняли, что, к сожалению, не могут обновить их в Solasta I из-за структуры движка. Но благодаря новому движку, ситуация изменится. Авторы поделились несколькими скриншотами персонажей.

Разработчик подчеркивает, что они все еще находятся в пре-альфе, и это все готовые персонажи. Им еще предстоит внедрить редактор персонажей.

А вот изображение для сравнения с первой частью:

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Алекс Рейлор

Да-да. Из-за этого я её и не купил. Ладно душные бои, ладно тупой сюжет. Но лиц... Кхм... фейсы у персов были такие, особенно при беседах, что приходилось глаза заливать во всех смыслах.

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