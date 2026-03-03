Лаэзель показала почему Solasta 2 может стать достойным конкурентом для Baldur's Gate 3

Студия Tactical Adventures готовится к запуску своего амбициозного сиквела в раннем доступе, и новая рекламная кампания проекта привлекла внимание ветеранов жанра. В серии свежих видео разработчики продемонстрировали возможности обновленного движка, пригласив протестировать игру звезд игровой индустрии: Девору Уайлд, голос Лаэзель из Baldur’s Gate 3, и Бена Старра из Clair Obscur: Expedition 33.

Актеры, которые в самой игре исполняют роли брата и сестры Рикарда и Деоркас Колуолл, устроили «челлендж» в редакторе персонажей, наглядно показав, в чем Solasta 2 планирует превзойти своих оппонентов.

Главным козырем сиквела стала расширенная система создания героев. В отличие от Baldur’s Gate 3, где игроки были ограничены набором фиксированных пресетов лиц, Solasta 2 вводит механику Shape Blending. Она позволяет выбирать различные формы головы и «смешивать» их между собой, создавая уникальную внешность.

В ходе демонстрации актеры отметили возможность детально настраивать положение бровей, веснушек и других особенностей лица. Чтобы отметить выделить свободу действий в редакторе персонажа, актер Бен Старр даже в шутку создал для Деворы персонажа ярко-желтого цвета, отсылаясь на её исполнение Лаэзель .

Как сообщается, всего на на старте раннего доступа игрокам будут доступны шесть классов, а характеристики персонажей теперь влияют на их визуальное воплощение и интеграцию в сюжет. Solasta 2 не просто копирует настольный опыт, а переходит на актуальные рельсы: игра использует правила Dungeons & Dragons версии 2024 года (обновленная 5-я редакция). Разработчики подчеркивают, что это позволило сделать бои еще более тактическими и глубокими.

Solasta 2 выходит в ранний доступ уже 12 марта 2026 года. На старте игрокам будет предложена возможность создать отряд из четырех героев и опробовать обновленную графику и расширенный открытый мир.