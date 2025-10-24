Ранний доступ ролевой игры Solasta 2 стартует в 2026 году

Студия Tactical Adventures объявила, что Solasta II, продолжение популярной тактической RPG Solasta: Crown of the Magister, выйдет в раннем доступе на ПК через Steam в начале 2026 года. Игра вновь сохраняет дух классических настольных приключений, предлагая глубокую систему сражений, основанную на правилах Dungeons & Dragons 5E.

На этот раз игроки отправятся на загадочный континент Неокос, чтобы раскрыть тайну древнего наследия и остановить надвигающуюся угрозу — Шэдвинов, существ, несущих порчу и разрушение. События Solasta II разворачиваются спустя десятилетия после финала первой части, и на смену ветеранам приходит новый, неопытный отряд героев, которому предстоит доказать свою ценность.

Как и прежде, каждый персонаж создаётся и настраивается вручную: от внешности и класса до мировоззрения и голоса. Все члены отряда полностью озвучены, а их решения и взаимодействия влияют на ход истории. Впервые в серии появится возможность свободно исследовать открытый мир, выбирая, куда отправиться — по безопасным дорогам или в дикие, опасные земли, где судьбу решают кости.

Боевая система по-прежнему пошаговая, требующая продуманной тактики и точного расчёта. Для тех, кто предпочитает приключения с друзьями, игра поддерживает онлайн-кооператив до четырёх игроков, позволяя совместно разрабатывать стратегию и праздновать победы.

Solasta II создаётся на Unreal Engine 5, что обеспечивает детализированные локации и кинематографическую постановку. Игра также получит оптимизацию для консолей, сохранив удобное управление как с геймпада, так и с клавиатуры.

Тактическая глубина, свобода выбора и настольный дух — всё это вновь объединится в Solasta II, где каждый бросок кубика способен изменить судьбу мира.