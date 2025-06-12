Solasta 2 перейдет с DnD-правил 2014 года на обновленные правила 2024 года

Solasta 2 - продолжение Solasta: Crown of the Magister, хорошо известной CRPG, передающей дух Dungeons & Dragons без всех этих лицензий и авторских прав. В оригинальной игре использовались правила пятой редакции Dungeons & Dragons от 2014 года, как и в демоверсии Solasta 2.

Однако разработчик Tactical Adventures объявил, что полная версия игры будет выпущена по современным, обновленным правилам пятой редакции (5e) 2024 года. Обновление правил принесет несколько изменений, в частности, были обновлены различные заклинания и переработана механика классов. Также появились дополнительные подклассы, бэкграунды и расы.

Wizards of the Coast выпустила справочник (System Reference Document) для обновленной версии 5e только 22 апреля этого года, поэтому Tactical Adventures не могла перевести Solasta 2 на новый набор правил до этого момента.

Tactical Adventures не будет предлагать возможность переключаться между двумя наборами правил, так как "это было бы равносильно выпуску двух игр одновременно".