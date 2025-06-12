Solasta 2 перейдет с DnD-правил 2014 года на обновленные правила 2024 года

Solasta 2 - продолжение Solasta: Crown of the Magister, хорошо известной CRPG, передающей дух Dungeons & Dragons без всех этих лицензий и авторских прав. В оригинальной игре использовались правила пятой редакции Dungeons & Dragons от 2014 года, как и в демоверсии Solasta 2.
Однако разработчик Tactical Adventures объявил, что полная версия игры будет выпущена по современным, обновленным правилам пятой редакции (5e) 2024 года. Обновление правил принесет несколько изменений, в частности, были обновлены различные заклинания и переработана механика классов. Также появились дополнительные подклассы, бэкграунды и расы.
Wizards of the Coast выпустила справочник (System Reference Document) для обновленной версии 5e только 22 апреля этого года, поэтому Tactical Adventures не могла перевести Solasta 2 на новый набор правил до этого момента.
Tactical Adventures не будет предлагать возможность переключаться между двумя наборами правил, так как "это было бы равносильно выпуску двух игр одновременно".
впервые слышу об игре
бюджетный проект, неплохой, но не более. Посмотрим, что сделают из 2 части
играл в демку, вроде не плохо . Почти как БГ3 // Илья Прохоров