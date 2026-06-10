Solasta 2 получила крупное обновление 0.5 - редактор персонажей переработали почти с нуля после жалоб игроков

Тактическая RPG Solasta II, находящаяся в раннем доступе Steam, продолжает активно развиваться с учётом обратной связи сообщества. Студия Tactical Adventures выпустила обновление 0.5, главным изменением которого стала масштабная переработка редактора персонажей.

Разработчики фактически пересобрали систему кастомизации, добавив более 20 новых слайдеров для тонкой настройки черт лица и пропорций. Теперь игроки могут точнее формировать внешность героев, чего не хватало в стартовой версии проекта. Для тех, кто не любит детальную настройку, количество готовых пресетов было увеличено вдвое.

Отдельное внимание уделили телосложению — появилась система body morph, позволяющая изменять комплекцию персонажей, делая их более мускулистыми или худыми. Также добавлена настройка высоты голоса через pitch, что стало альтернативой записи новых голосовых актёров.

Ещё одной полезной функцией стала библиотека персонажей: теперь созданных героев можно сохранять, редактировать и делиться ими. Это пригодится особенно с появлением кооперативного режима, который ожидается в конце третьего квартала 2026 года.

Помимо крупных изменений, разработчики исправили ряд визуальных и анимационных ошибок, включая некорректные модели у отдельных рас. Обновление 0.5 стало одним из самых заметных шагов в развитии Solasta II, особенно для игроков, ценящих глубокую кастомизацию.