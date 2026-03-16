Создатели Solasta 2 извинились за проблемный редактор персонажей и пообещали крупные доработки

Студия Tactical Adventures принесла извинения игрокам за проблемы с системой создания персонажа в Solasta 2 и пообещала внести ряд серьёзных улучшений. Несмотря на не самый удачный старт в раннем доступе, ролевая игра уже получила в Steam «в основном положительные» отзывы. Примечательно, что в первый день оценки были «смешанными» — и причиной стали не вылеты или типичные для ранних версий технические недоработки, а именно редактор персонажей.
По этой причине разработчики начали своё первое пост-релизное обращение к сообществу с обсуждения системы создания героя. В студии прямо признали, что текущая версия редактора работает хуже, чем ожидалось, и основана на неверном предположении: команда считала, что большинство игроков захочет создавать персонажей полностью с нуля. В итоге в игре оказалось слишком мало готовых вариантов внешности.
Теперь Tactical Adventures планирует исправить ситуацию. В ближайших обновлениях появится больше пресетов, чтобы игроки могли быстрее выбрать внешний вид героя. Также разработчики расширят возможности настройки: в редакторе станет больше причёсок, а параметры внешности можно будет изменять более точно и гибко.
Ещё одним важным изменением станет добавление новых типов телосложения. Сейчас, по признанию авторов, даже мощный воин с высокими характеристиками силы может выглядеть слишком худощаво — почти как маг с низким запасом выносливости. Кроме того, команда уже знает о баге, из-за которого у мужских моделей иногда странно смещается грудная клетка.
Точных сроков внедрения всех изменений разработчики пока не называют. Некоторые из них должны появиться в игре уже в ближайшие недели, тогда как другие потребуют больше времени. Параллельно студия работает над устранением технических проблем, включая редкие вылеты.
Авторы также советуют игрокам попробовать бета-версию сборки, доступную через настройки игры в Steam. При этом разработчики подчёркивают, что ранний доступ существует именно для того, чтобы собирать отзывы сообщества и улучшать проект. Поэтому Tactical Adventures призывает игроков делиться конструктивной критикой и помогать развивать Solasta 2 вместе со студией.
Слишком мало,это мягко сказано.Там буквально два типа азиаты и черные.Это блин первая игра которую я скипнул из-за редактора.Там нельзя ни глаза ни нос ни губы ни скулы ваще ничего нельзя изменить.Так ещё и головы по сравнению с телом выглядят гигантскими.
Да, реактор у них что-то с чем-то, куча мусорных настроек, а простого выбора между мужиком и бабой просто нет! Изначально предлагается только баба, и чтобы получился мужик, нужно сидеть и нудно все менять. Сидишь как дебил лепишь мужика из бабы....
Лица, конечно, там убогие у НПС, и то лучше, чем можно из редактора выдавить. Создал персов в соответствии с лицом: полурослик-козел отпущения, плут по имени Аутизм, бородатый гном, воин, Кекс, эльф-маг, мудрец Легоглаз, клирик, негр, любимец матери, человек по имени Олег. В итоге во всех проблемах группа винила Аутизм, вот такая история.
Надо было давать готовых персонажей, и не париться. А редактор прикрутить позже.