Создатели Solasta 2 извинились за проблемный редактор персонажей и пообещали крупные доработки

Студия Tactical Adventures принесла извинения игрокам за проблемы с системой создания персонажа в Solasta 2 и пообещала внести ряд серьёзных улучшений. Несмотря на не самый удачный старт в раннем доступе, ролевая игра уже получила в Steam «в основном положительные» отзывы. Примечательно, что в первый день оценки были «смешанными» — и причиной стали не вылеты или типичные для ранних версий технические недоработки, а именно редактор персонажей.

По этой причине разработчики начали своё первое пост-релизное обращение к сообществу с обсуждения системы создания героя. В студии прямо признали, что текущая версия редактора работает хуже, чем ожидалось, и основана на неверном предположении: команда считала, что большинство игроков захочет создавать персонажей полностью с нуля. В итоге в игре оказалось слишком мало готовых вариантов внешности.

Теперь Tactical Adventures планирует исправить ситуацию. В ближайших обновлениях появится больше пресетов, чтобы игроки могли быстрее выбрать внешний вид героя. Также разработчики расширят возможности настройки: в редакторе станет больше причёсок, а параметры внешности можно будет изменять более точно и гибко.

Ещё одним важным изменением станет добавление новых типов телосложения. Сейчас, по признанию авторов, даже мощный воин с высокими характеристиками силы может выглядеть слишком худощаво — почти как маг с низким запасом выносливости. Кроме того, команда уже знает о баге, из-за которого у мужских моделей иногда странно смещается грудная клетка.

Точных сроков внедрения всех изменений разработчики пока не называют. Некоторые из них должны появиться в игре уже в ближайшие недели, тогда как другие потребуют больше времени. Параллельно студия работает над устранением технических проблем, включая редкие вылеты.

Авторы также советуют игрокам попробовать бета-версию сборки, доступную через настройки игры в Steam. При этом разработчики подчёркивают, что ранний доступ существует именно для того, чтобы собирать отзывы сообщества и улучшать проект. Поэтому Tactical Adventures призывает игроков делиться конструктивной критикой и помогать развивать Solasta 2 вместе со студией.