Создатели Solasta 2 объяснили, чем их RPG отличается от Baldur's Gate 3

Глава студии Tactical Adventures Матье Жирар рассказал о ключевых отличиях ролевой игры Solasta II от нашумевшей Baldur's Gate 3. По его словам, обе игры могут спокойно сосуществовать, поскольку предлагают разный подход к жанру.

Жирар признался, что команда внимательно изучала успех проекта студии Larian Studios — он даже подарил сотрудникам копии Baldur’s Gate 3. Однако разработчик подчёркивает: их коллектив примерно в десять раз меньше, поэтому повторить масштаб игры Larian было бы невозможно.

Ограниченные ресурсы прежде всего сказались на повествовании. В Solasta 2 меньше сюжетных развилок и отсутствуют романтические линии. Вместо этого разработчики сделали ставку на управление сразу четырьмя героями, причём участвовать в диалогах могут все члены отряда.

Главные персонажи — воспитанники одного детского дома, приёмные братья и сёстры. Игроки смогут детально настраивать их внешность, предысторию и моральную роль в команде. Кроме того, в игре предусмотрена система мультиклассов, позволяющая комбинировать способности.

История начинается после смерти их наставницы. Отправившись в путешествие, герои постепенно раскрывают тайны её прошлого и оказываются втянуты в опасное противостояние с древней ведьмой Шадвин. Выжить в этом приключении отряду поможет только слаженная тактика.

Ранний доступ Solasta II стартует уже сегодня.