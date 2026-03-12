Создатели Solasta 2 объяснили, чем их RPG отличается от Baldur's Gate 3

Глава студии Tactical Adventures Матье Жирар рассказал о ключевых отличиях ролевой игры Solasta II от нашумевшей Baldur's Gate 3. По его словам, обе игры могут спокойно сосуществовать, поскольку предлагают разный подход к жанру.
Жирар признался, что команда внимательно изучала успех проекта студии Larian Studios — он даже подарил сотрудникам копии Baldur’s Gate 3. Однако разработчик подчёркивает: их коллектив примерно в десять раз меньше, поэтому повторить масштаб игры Larian было бы невозможно.
Ограниченные ресурсы прежде всего сказались на повествовании. В Solasta 2 меньше сюжетных развилок и отсутствуют романтические линии. Вместо этого разработчики сделали ставку на управление сразу четырьмя героями, причём участвовать в диалогах могут все члены отряда.
Главные персонажи — воспитанники одного детского дома, приёмные братья и сёстры. Игроки смогут детально настраивать их внешность, предысторию и моральную роль в команде. Кроме того, в игре предусмотрена система мультиклассов, позволяющая комбинировать способности.
История начинается после смерти их наставницы. Отправившись в путешествие, герои постепенно раскрывают тайны её прошлого и оказываются втянуты в опасное противостояние с древней ведьмой Шадвин. Выжить в этом приключении отряду поможет только слаженная тактика.
Ранний доступ Solasta II стартует уже сегодня.
Главное отличие в том, что Baldur's Gate 3 полный отстой, а Соласта 2 нормальная игра для здоровых любителей DnD. Скажем так, я поиграл в демку Соласты 2 и она мне очень сильно понравилась - разрабы в буквальном смысле исправили вообще ВСЁ, что мне не нравилось в убогом третьем балдуре. Например, в Baldur's Gate 3 нет адекватной камеры от третьего лица, а в Соласте 2 такая камера есть - можно в удобном темпе исследовать мир от 3-го лица. Это прям как глоток свежего воздуха в сторону удобства геймплея и уважения своей аудитории. А вот разрабы Baldur's Gate 3 свою аудиторию не уважают и потому об удобстве не думают - в балдуре элементарно удобного инвентаря нет, а в Соласте 2 удобный инвентарь есть. Вот она разница, когда в одном случае игру делают правильно по DnD, а в другом случае получается странный неправильный Baldur's Gate 3.
Ну и заметьте, что уже в демке видно было, в Соласте 2 качество диалогов гораздо выше, чем в Baldur's Gate 3. Короче, Соласта 2 - это балдур здорового человека. Точка.
Тем, что это самый тру перенос DnD на ПК!
Удачи разработчикам, у игры явно хороший потенциал, но играть буду только на релизе. Брать ранний доступ сомнительное удовольствие.
Ну, глянем, не верится конечно, что они до бг3 дотянут.
Кто играл в первую соласту, уже знает ответ. Повествования и диалоги там упрощены чуть ли не до уровня диаблоида. Что-то в духе Icewind Dale 2. Из хорошего в игре разве что боёвка. Если вам нравится чистить подземелья в пошаговом режиме - эта игра для вас