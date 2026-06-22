Сценарии от фанатов и исправление багов: для тактической RPG Solasta II вышло обновление v0.3.8.100677

Согласно официальному объявлению студии Tactical Adventures в сообществе Steam, для пошаговой тактической ролевой игры Solasta II вышло небольшое техническое обновление v0.3.8.100677. Свежий хотфикс призван исправить накопившиеся технические ошибки перед тем, как команда полностью переключится на подготовку крупного патча. Одновременно с релизом авторы подвели итоги масштабного творческого конкурса Happy Little World Events и назвали имена 15 победителей, чьи сюжетные истории и случайные события будут официально добавлены в игровой мир.

Свежий патч устранил редкий вылет при повышении уровня персонажа, исправил баг с отображением причёсок на низких настройках графики и скорректировал форму бород под разные типы тел. Разработчики также починили критическую ошибку, из-за которой файл сохранения мог полностью повредиться, если игрок записывал прогресс ровно в ту миллисекунду, когда происходил расчёт нанесённого урона. Кроме того, авторы исправили сбой в боевом журнале, который временно перестал показывать точные названия вражеских атак.

Все отобранные фанатские сценарии, среди которых значатся квесты про таинственное гнездо, бродячего мошенника и зловещую пещеру, появятся в игре в рамках крупного кооперативного обновления EA1 Multiplayer Coop Update. Релиз этого масштабного мультиплеерного контента официально запланирован на 3 квартал 2026 года. Авторы подчеркнули, что это далеко не последний творческий конкурс, и в будущем они планируют провести новые этапы сотрудничества с сообществом, где игроки смогут предложить свои боевые сценарии.