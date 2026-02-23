В новом трейлере Solasta 2 рассказывается о расширенном игровом мире, улучшении игрового процесса и визуальных эффектах

Студия Tactical Adventures представила новый трейлер своей грядущей тактической RPG Solasta 2, в котором подробно рассказала о пяти ключевых улучшениях по сравнению с первой частью. Релиз игры в раннем доступе состоится уже 12 марта 2026 года.

Первое и сразу заметное изменение — новая команда актёров озвучки. К проекту присоединились Эллен Томас (известная по сериалу «Академия Амбрелла»), Амелия Тайлер (рассказчик в Baldur's Gate 3), Девора Уайлд (Лаэзель из Baldur's Gate 3) и Бен Старр (Клайв из Final Fantasy XVI) .

Вторая важная новость — переход на Unreal Engine 5. Благодаря новому движку игра получила «потрясающее освещение, более захватывающие локации и особое внимание к моделям персонажей». Разработчики с гордостью отмечают: «Даже кобольды на этот раз выглядят красиво».

Третье улучшение касается непосредственно игровой механики. Solasta 2 будет использовать свод правил Dungeons & Dragons 2024 года. Хотя внешне он похож на редакцию 2014 года, в нём появилось множество дополнений, включая систему «Мастерство владения оружием», которая делает боевые классы вроде Воинов и Варваров более разнообразными.

Четвёртое нововведение — новая карта мира, которая значительно расширяет свободу действий игроков. Теперь исследование поощряется скрытыми наградами, дополнительными сюжетными линиями и неожиданными событиями, которые можно обнаружить естественным путём.

Пятое улучшение касается нарратива: теперь сценаристы учитывают присутствие персонажа игрока в основной сюжетной линии. Игроки смогут принимать больше решений, влияющих на исход истории, а в диалогах сможет участвовать вся группа.

В конце трейлера разработчики представили дополнительное улучшение — долгожданную систему мультиклассирования. При выполнении определённых требований по характеристикам игроки смогут комбинировать разные классы. Например, Воин с Харизмой 13 может взять несколько уровней Паладина, чтобы получить доступ к исцеляющей магии.

Авторы трейлера специально подчеркнули: чтобы получить удовольствие от игры, не обязательно иметь опыт прохождения первой части Solasta или знание правил Dungeons & Dragons.

Игра была анонсирована ещё в декабре 2024 года и изначально планировалась к выходу в 2025-м, однако релиз перенесли на 12 марта 2026-го. Действие разворачивается спустя десятилетия после событий оригинала, но в том же мире — Неоко. Сюжет будет совершенно новым.

Tactical Adventures планирует продержать Solasta 2 в раннем доступе около года. «Точная продолжительность будет зависеть от количества запросов сообщества, которые мы намерены обработать», — пояснили разработчики на странице игры в Steam.