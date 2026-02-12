В Solasta 2 пытаются реализовать сложную механику, от которой отказались даже авторы Baldur's Gate 3

Первая часть Solasta: Crown of the Magister запомнилась фанатам жанра как одна из самых точных адаптаций боевой системы Dungeons & Dragons 5-й редакции, предлагая тактические опции, вроде действия «Уклонение», которых не было даже в высокобюджетном хите от Larian Studios. Теперь разработчики из Tactical Adventures намерены пойти еще дальше и внедрить в сиквел полноценную систему «Подготовленного действия» для заклинаний.

В настольной D&D механика эта механика позволяет игроку пропустить свой ход, чтобы совершить действие в ответ на конкретный триггер, например, «я вылечу паладина, когда он подбежит ко мне» или «я сброшу камень, когда огр окажется внизу». В видеоиграх это обычно упрощают до режима атака при виде врага, так как полная свобода условий требует слишком сложного программирования. Однако Solasta 2 попытается приблизить этот опыт к настольному оригиналу.

В свежем дневнике разработки студия подтвердила, что игроки смогут подготавливать не только простые атаки и фокусы, но и заклинания уровней. Авторы привели несколько тактических примеров:

Подготовить «Лечение ран», которое сработает автоматически, как только раненый союзник войдет в радиус действия заклинания во время своего хода.

Подготовить «Отвратительный смех», чтобы прервать атаку вражеского берсерка в момент, когда он ворвется в комнату.

Использовать «Направляющий снаряд» в тот момент, когда вражеский арбалетчик высунется из укрытия.

Разработчики честно признают, что реализовать абсолютно все возможности настолки невозможно — иначе игра превратилась бы в симулятор программирования логических цепочек. Поэтому функция будет ограничена только фазой боя.

На старте раннего доступа, который начнется 12 марта в Steam, игроки смогут «подготавливать» атаки оружием и заклинания по одиночным целям. В будущих обновлениях Tactical Adventures планирует добавить поддержку заклинаний по площади, многоцелевых чар и более тонких настроек условий срабатывания.