Для ролевой игры Solasta: Crown of the Magister вышло обновление 1.5.48 ©

Tactical Adventures выпустили обновление 1.5.48 для ролевой игры Solasta: Crown of the Magister, в котором исправили несколько ошибок после недавно выпущенного DLC Palace of Ice. Полные примечания к патчу доступны ниже:

Исправлено больше ошибок "WaitForEvent", которые, как следует из названия, являются ошибками, которые заставляют DM встать, чтобы взять колу в холодильнике, в то время как игроки терпеливо ждут за столом, пока они вернутся, возможно, делая башни из кубиков в это время (один из примеров - при создании Magic Missile).

Исправлено подтормаживание вступительного ролика Lost Valley на некоторых компьютерах.

Исправлена еще пара десинхронизаций. Бесконечная игра в кошки-мышки продолжается.

В одном из финальных боев Дворца Льда исправлена невидимость определенного монстра. И под невидимостью мы подразумеваем не "я наложил невидимость!", а скорее "где, черт возьми, 3D-модель этого монстра!".

Исправлена проблема, из-за которой предметы могли быть потеряны в мультиплеере, если перетаскивать предметы, пока кто-то отсоединялся.

Исправлено получение скальными гномами +DEX вместо +CON

Улучшена производительность при разрушении некоторых столбов. Это все, что мы скажем, чтобы избежать спойлеров.

Исправлены некоторые проблемы с производительностью на картах Восточного фронта

Исправлена невозможность наложения демонической смазки / яда на оружие (из инвентаря)

Исправлены некоторые несоответствия, которые могли возникнуть в последнем акте Дворца Льда.

Несколько известных проблем, над которыми ведется работа (среди прочих):