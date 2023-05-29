Для ролевой игры Solasta: Crown of the Magister вышло обновление 1.5.48

Tactical Adventures выпустили обновление 1.5.48 для ролевой игры Solasta: Crown of the Magister, в котором исправили несколько ошибок после недавно выпущенного DLC Palace of Ice. Полные примечания к патчу доступны ниже:
- Исправлено больше ошибок "WaitForEvent", которые, как следует из названия, являются ошибками, которые заставляют DM встать, чтобы взять колу в холодильнике, в то время как игроки терпеливо ждут за столом, пока они вернутся, возможно, делая башни из кубиков в это время (один из примеров - при создании Magic Missile).
- Исправлено подтормаживание вступительного ролика Lost Valley на некоторых компьютерах.
- Исправлена еще пара десинхронизаций. Бесконечная игра в кошки-мышки продолжается.
- В одном из финальных боев Дворца Льда исправлена невидимость определенного монстра. И под невидимостью мы подразумеваем не "я наложил невидимость!", а скорее "где, черт возьми, 3D-модель этого монстра!".
- Исправлена проблема, из-за которой предметы могли быть потеряны в мультиплеере, если перетаскивать предметы, пока кто-то отсоединялся.
- Исправлено получение скальными гномами +DEX вместо +CON
- Улучшена производительность при разрушении некоторых столбов. Это все, что мы скажем, чтобы избежать спойлеров.
- Исправлены некоторые проблемы с производительностью на картах Восточного фронта
- Исправлена невозможность наложения демонической смазки / яда на оружие (из инвентаря)
- Исправлены некоторые несоответствия, которые могли возникнуть в последнем акте Дворца Льда.
Несколько известных проблем, над которыми ведется работа (среди прочих):
- Некоторые файлы сохранений не могут быть импортированы из-за того, что способности (например, "Канал божественности" паладина) были активны в момент сохранения. Мы работаем над исправлением, а пока вы можете попробовать импортировать предыдущее сохранение.
- Бесконечный экран загрузки после засады на мосту. Похоже, это происходит случайным образом, поэтому, если это случилось с вами, попробуйте сохраниться до появления диалога, полностью выйти из игры (вернуться на рабочий стол) и перезапустить игру. Некоторые люди также утверждают, что пропуск последней строки диалога позволяет избежать проблемы (я воспользуюсь первым вариантом). Также не забудьте проверить целостность файла игры!
- Wildshape дублирует друидов в пользовательских кампаниях - пожалуйста, не кормите друидов после полуночи, они ломают игру и файлы сохранения, когда размножаются.
- Некоторые пользователи сообщают, что застряли в квесте "Воры среди нас". Если это случилось с вами, перезагрузите сохранение, сделанное до похода в шахты, и проблема будет решена.