Для ролевой игры Solasta: Crown of the Magister вышло обновление 1.5.49

Вслед за вчерашним обновлением для Solasta: Crown of the Magister, разработчики из Tactical Adventures выпустили еще одно, которое направлено на исправление известных проблем предыдущего патчноута. Читайте полные примечания к патчу 1.5.49 ниже:
- Исправлена наша машина для сборки Xbox, которая взбесилась и попыталась саботировать компанию. Человек победил машину... На этот раз.
- Исправлена потенциальная блокировка, которая могла возникнуть при телепортации в неправильное место после завершения зоны "Руины Телемы".
- Исправлена невозможность импорта некоторых сохранений из-за активных способностей, таких как "Канал божественности" паладинов. Если у вас все еще есть сохранение, которое не может быть импортировано, и оно не модифицировано, обязательно пришлите его нам в Discord.
- Добавлены некоторые меры безопасности для борьбы с бесконечным белым экраном загрузки после Bridge Ambush. Надеемся, что это предотвратит его появление, но, пожалуйста, сообщите нам, если вы снова столкнетесь с этой ошибкой.
- Исправлено дублирование друидов Wildshape в пользовательских кампаниях. Друиды могут мыслить творчески. Вы увидите, что они значительно превосходят дройдов.
Несколько известных проблем, над которыми ведется работа (среди прочего):
- Некоторые пользователи сообщают, что застряли в квесте "Воры среди нас". Если это случилось с вами, перезагрузите сохранение перед тем, как отправиться в шахты, это поможет решить проблему.