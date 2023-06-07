Для ролевой игры Solasta: Crown of the Magister вышло обновление 1.5.52

Разработчики из Tactical Adventures продолжают полировать игру после выхода дополнения Palace of Ice для Solasta: Crown of the Magister. Читайте полные примечания к патчу 1.5.52 ниже:
- Исправлено отсутствие модели легендарного щита Джакарбаклера. Хотя невидимый щит мог бы стать отличной идеей, это не входило в планы.
- Исправлено застревание партии, если они снова входили в замок Глендейл после завершения квеста "Гнездо виверны". Замок не предназначен для того, чтобы быть какой-то извращенной ловушкой, заканчивающейся бегством.
- Исправлена другая проблема в замке Глендейл, когда член партии мог появиться внутри замка после сценки и застрять там.
- Исправлено отсутствие в комнате экспериментов в Телеме летающих туннелей, что не позволяло летающим существам пересекать разлом. Аргументом DM было "Ууухххх да опасные магические потоки или что-то в этом роде", но учитывая, что это была глупая отговорка, мы решили ее отменить.
- Исправлено меню пользовательских кампаний, которое не отображало содержимое в версиях для Microsoft и Xbox.
- Исправлено неправильное отображение некоторых русских и китайских текстов в пользовательском интерфейсе.
- Исправлена проблема, из-за которой Сораки могли быть нейтральными или полностью отсутствовать в шахтах в Каупаапунки, блокируя основной квест. Мы предполагаем, что они видели, что вы сделали с их собратьями, и просто сдались. Мы напомнили им, что это не очень много, но это честная работа - теперь они вернулись и готовы сражаться.
- Исправлена проблема, из-за которой ход квеста "Истощение" мог быть нарушен, если начать бой с конвоем, не подобравшись к нему вплотную.
- Исправлена ошибка, из-за которой ярость варвара заканчивалась раньше, даже если он получил урон в предыдущий ход. Ярость на маленьком парне!
- Исправлен глобус неуязвимости, иногда вызывавший внутреннюю ошибку.
- Исправлена редкая проблема, когда Вигдис и Миссук могли отсутствовать в своей собственной сцене, что делало дискуссию, мягко говоря, неловкой.
- Исправлена возможность телепортироваться в Руины Телемы до телепортации в Дом Вайолет, что приводило к срыву основного квеста. Маленькая Вайолет не любит, когда ее игнорируют.
- Исправлено, что при входе в Храм Арривада с партией 13+ уровня не появлялся ни один враг, что блокировало основной квест.
Известные проблемы
- Если у персонажа в инвентаре два (или более) одинаковых магических предмета, он больше не может ни на что настроиться. Пока мы работаем над исправлением, просто найдите этот предмет и отдайте его другому члену партии, чтобы решить проблему.
- Не прерывайте путешествие обратно в Белый город после завершения задания "Пограничный замок Галливана", так как это заблокирует выполнение основного квеста.
- Во время квеста "Отправляясь на поиски приключений" с Исрид Фарски при выборе варианта "Это слишком опасно" воспроизводится некорректная cutscene.
- Во время квеста "Восточный фронт" использование стелса/невидимости может обойти триггер для 1-го боя, что нарушит ход основного квеста при последующей активации маяка.