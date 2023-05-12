Дополнение Palace of Ice для Solasta: Crown of the Magister выходит 25 мая ©

После выпуска Solasta: Crown of the Magister в 2021 году парижский независимый разработчик Tactical Adventures продолжил выпускать контент и исправления для своей тактической cRPG, основанной на SRD 5.1 Dungeons and Dragons.

Но самый большой DLC, Palace of Ice, еще впереди. Сегодня Tactical Adventures объявила, что дополнение выйдет 25 мая для ПК и Xbox и представляет масштабную кампанию, действие которой происходит сразу после окончания истории Crown of the Magister. На этот раз Сораки проникли в Снежный Альянс в регионе Галливана и заключили сделку с демонами, чтобы добиться своей цели. Излишне говорить, что игрокам придется остановить их и позволить Снежному Альянсу свободно избрать нового спикера.

Кампания предназначена для персонажей более высокого уровня (10-16). Игроки могут либо принести своих предыдущих персонажей (при условии, что они не модифицированы или не имеют уровня 13+), создать новых или выбрать из списка заранее созданных персонажей. Были добавлены два новых предка, гномы и тифлинги, завершающие список рас, доступных в D&D SRD 5.1.