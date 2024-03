Изометрическая ролевая игра Solasta: Crown of the Magister стала доступна на PS5

Tactical Adventures выпустила версию изометрической ролевой игры Solasta: Crown of the Magister для PlayStation 5 в PlayStation Store.

Solasta: Crown of the Magister впервые была выпущена в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Humble Store 20 октября 2020 г., за ней последовал полный выпуск 27 мая 2021 г. Версии для Xbox Series и Xbox One последовали 5 июля 2022 г. .

Проявите инициативу, используйте возможности для атак, управляйте местоположением игрока и вертикальностью поля боя. Настройтесь на завершающий удар и, возможно, выкиньте 20 в этот ключевой момент битвы.​

В Solasta вы управляете четырьмя героями, каждый из которых обладает уникальными навыками, дополняющими друг друга. Каждый герой проявляет себя в приключении, делая каждое действие и выбор диалога динамичной частью истории. Игроки будут создавать своих героев так же, как в бумажной игре, выбирая расу, класс, личность и проверяя их характеристики.​