Ролевая игра Solasta: Crown of the Magister во вселенной Dungeons & Dragons получила дополнение Palace of Ice ©

Tactical Adventures выпустили дополнение Palace of Ice для отмеченной наградами и получившей признание критиков cRPG Solasta: Crown of the Magister.

Palace of Ice — это самый большой на сегодняшний день пакет DLC, в который можно играть как в одиночку, так и в кооперативе. Он дает игрокам совершенно новую кампанию с более чем 25 часами нового контента, происходящего после окончания оригинальной кампании Crown of the Magister.

Разработанный с учетом персонажей более высокого уровня (уровень 10-16), игроки откроют для себя совершенно новые локации и погодные эффекты, а также новые типы врагов и развитие персонажей высокого уровня (заклинания, предметы, доспехи и т. д.). Также были добавлены новые среды для создания подземелий, а также две новые расы, которые дополнят вашу группу — гномы и тифлинги.

В этой новой кампании Сораки проникают в Галливан и угрожают Снежному Альянсу после заключения сделки с демонами. Героям предстоит исследовать совершенно новый регион и воссоединить различные кланы Снежного Альянса, чтобы попытаться положить конец распространению Сораков и Демонов.

Совершенно новое бесплатное обновление контента также предоставит больше лиц для создания персонажей, а также важные улучшения Dungeon Maker: возможность играть на уровнях 12-16, специальную карту мира и систему последователей NPC.

Игроки могут приобрести новый DLC в Steam, GOG или Microsoft.