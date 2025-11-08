Моддер работает над модом трассировки путей RTX Remix для Soldier of Fortune

Моддер Pathtraced Paradise в настоящее время работает над модом трассировки путей RTX Remix для Soldier of Fortune. Хотя этот мод находится на очень ранней стадии разработки, моддер поделился двумя видео.

Как отметил Pathtraced Paradise, почти все текстуры были масштабированы 12 раз с помощью генеративного ИИ, чтобы добавить дополнительную детализацию к исходным материалам с помощью PBR-материалов. Он также создал более 100 отредактированных вручную текстур и масок излучения.

В настоящее время первые три уровня, а также обучающее видео, частично завершены с использованием масштабированных PBR-текстур.