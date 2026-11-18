Разработчик Павел Томин под ником sidreshot выпустил обновление 0.2.4 для openMERC - открытого движка классического шутера Soldier of Fortune от студии Raven Software, вышедшего в 2000 году. Главным нововведением релиза стало расширение списка поддерживаемых систем: к сборкам для Windows и Linux x86_64 добавились нативные версии для Linux ARM64 и macOS на чипах Apple Silicon. Владельцам компьютеров Mac на базе Intel новая сборка недоступна, а пользователям систем Apple для запуска предварительно понадобятся библиотеки SDL 3, OpenAL Soft и libomp из менеджера пакетов Homebrew.

В геймплее версия 0.2.4 дополнила недавний крупный графический патч 0.2.3 рядом практических механик и визуальных доработок. Удержание клавиши использования теперь позволяет моментально менять оружие в руках на лежащее на земле по принципу Crysis 2, а отдельные файлы в форматах TGA, PNG или JPG без перепаковки архивов заменяют скины моделей Ghoul. Кроме того, туман теперь рассчитывается попиксельно и больше не закрашивает чистые комнаты между соседними зонами, капли дождя стекают по стёклам, а вспышки грозы подсвечивают облака.

Автор также доработал поведение искусственного интеллекта и проблемные скрипты в собственной игровой логике движка. На уровне tsr1 противники на крыше 2-го поезда теперь идут по вагонам навстречу игроку, а не замирают на месте активации, хотя 1 из 3 скинхедов всё ещё может сойти с крыши спустя несколько шагов. На карте sib3 вновь корректно срабатывают взрывные двери после нажатия кнопки на чекпоинте, а присевшие бойцы без анимации движения в приседе теперь встают для смены позиции и бросают заблокированный маршрут после 3 неудачных попыток на 3 секунды, открывая огонь с места.

Визуальный фундамент проекта опирается на предыдущее обновление 0.2.3, которое перенесло игру 2000 года на рендерер OpenGL 3.2 с современными эффектами. Движок поддерживает мягкие тени от солнца и ламп, объёмные лучи света, затенение GTAO, отражения на воде и мокром полу, преломление в стёклах и физически корректное освещение персонажей. При стартовой загрузке карты встроенная утилита omlight примерно за 30 секунд заново запекает карты освещения из игровых ресурсов, а для слабых ПК предусмотрены гибкие настройки и масштабирование FSR 1.0. По тестам разработчика, скорость загрузки уровней с HD-текстурами выросла с 15.7 до 4.9 секунды, а время кадра на процессоре на карте sib1 сократилось с 4.0 до 2.0 миллисекунды.

Проект openMERC написан методом чистой комнаты поверх кода Yamagi Quake II под лицензией GPL v2 и не включает оригинальные ресурсы, поэтому для запуска требуется собственная лицензионная копия Soldier of Fortune версии 1.07f или издание из GOG. Движок загружает все 75 стандартных карт, полностью убирает родительский замок с цензурой насилия и на Windows предлагает 2 режима работы: совместимость с оригинальными модулями gamex86.dll и player.dll либо полностью открытую игровую логику. В описании проекта автор так характеризует текущее состояние собственных модулей:

Движок, графика, звук и меню работают; собственная игровая логика openMERC загружает и запускает все 32 карты кампании, но ещё не доделана.

- Павел Томин, разработчик openMERC

На Linux и macOS работает только открытая логика движка, так как оригинальные библиотеки создавались исключительно под 32-разрядную Windows, при этом для ARM64 математику округления движения персонажей специально выровняли под x86 для корректного мультиплеера. Сетевая игра функционирует только между клиентами и серверами openMERC, тогда как совместимость с оригиналом 1.07f и старыми демозаписями отсутствует и не планируется. На данный момент в проекте переписано 19 из 41 запланированного эффекта, а в очереди на реализацию остаются огонь, огнемёт, трассеры и синхронизация мимики персонажей с речью.