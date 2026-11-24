Компания SNEG, специализирующаяся на возвращении старых игровых лицензий, выпустила новую версию Soldiers at War — пошаговой тактической игры, напоминающей X-COM/UFO, но действие которой разворачивается во Второй мировой войне. Оригинал разработала Random Games, а издателем выступила Strategic Simulations, Inc., которая также создала оригинальную Warhammer 40,000: Chaos Gate.

В игре 18 основных сценариев, охватывающих высадку в Нормандии, Монте-Кассино и Шербур, а также редактор миссий и несколько отдельных сражений. В каждом бою игрок выбирает восемь солдат для выполнения задач — например, рейдов на позиции ракет V2 или захвата повреждённых танков. Бойцы получают опыт и повышают уровень, их можно вооружать огнемётами и базуками.

От X-COM проект отличается отсутствием системы морали: солдаты никогда не ослушиваются приказов. Также нет общего базового слоя и географической карты.

Обновлённое издание адаптировано для современных систем Windows: заявлены улучшенная совместимость и производительность, поддержка широкоэкранного разрешения 1280x720, более плавная отрисовка графики, облачные сохранения и достижения. Игра доступна в GOG и Steam.