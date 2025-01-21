Культовая стратегия "В тылу врага" получила неожиданное обновление в Steam

В Steam стартовал фестиваль стратегий в реальном времени, и в честь этого события было выпущено неожиданное обновление для одной из культовых игр своего жанра, Soldiers: Heroes of World War II. Это тем более удивительно, что премьера игры состоялась более двух десятилетий назад, и за последние годы она не получила ни одного патча.

В последнем патче, помимо прочего, появилась поддержка Windows 10 и 11. В список изменений также входит поддержка разрешения 4K, модов (которые теперь можно скачивать и загружать через Steam Workshop) и многопользовательского геймплея. Кроме того, были устранены проблемы с утечкой памяти, улучшено соотношение сторон и качество графики.

"В тылу врага" теперь будет работать более плавно благодаря поддержке многоядерных процессоров. Игра также поддерживает DirectX 9 и V-Sync. Кроме того, улучшен рендеринг на частоте 60 Гц и удалены устаревшие решения и технологии (DirectX 8, GSA).