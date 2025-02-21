Классическая "В тылу врага" получила достижения Steam и коллекционные предметы

Старая добрая стратегия «В тылу врага» (она же Soldiers: Heroes of World War II) 2004 года выпуска продолжает обновляться. В прошлом месяце игра уже научилась работать на современных системах, а теперь в неё добавили ещё и достижения Steam с коллекционными предметами.

Разработчики не поскупились — игрокам доступны аж 72 достижения за разные действия в игре. Кроме того, теперь можно собирать карточки, фоны для профиля Steam и смайлики. Всем этим добром, как водится, можно торговать на площадке Steam или обмениваться с другими игроками.

Вот что говорят сами разработчики:

«Рады сообщить, что после недавних обновлений в Soldiers наконец появились достижения Steam. Для коллекционеров мы добавили много предметов сообщества — карточки, фоны для профиля, значки и эмодзи. Часть из них вы получите просто играя, другими можно обмениваться, а некоторые доступны за очки Steam на торговой площадке.»

Авторы также отмечают особую значимость проекта:

«Soldiers всегда была особенной для нас, и мы знаем, что для многих из вас тоже. Многие помнят её как любимую игру детства, а для нас она напоминание о волнении при создании нашей первой игры. За 20 лет многое изменилось: закрылись старые сервисы мультиплеера, Steam стал главной платформой, появились новые операционные системы. Глядя на эти перемены и помня о нашем сообществе, мы просто не могли не вернуться к этой классике. Best Way сама профинансировала обновления — это наш способ сказать спасибо всем, кто был с нами в хорошие и сложные времена. Отдельное спасибо Fulqrum Publishing за помощь с выпуском в Steam. Для всей команды эти патчи — настоящая работа с душой. Надеемся, что благодаря улучшениям вы снова переживёте приятные моменты, но уже в обновлённой версии Soldiers.»