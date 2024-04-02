Анонсирована полная коллекция Soldner-X для Switch

Издательство Eastasiasoft и разработчик SideQuest Studios анонсировали сборник шутеров Soldner-X Complete Collection для Switch. Она включает в себя как Soldner-X, так и Soldner-X 2: Final Prototype Definitive Edition и выйдет в четвертом квартале 2024 года.

Помимо цифрового релиза, ограниченное издание также будет доступно исключительно через Play-Asia. В него войдут физическая копия игры, специальная коробка, нумерованный сертификат, трехдисковый саундтрек, руководство к игре и постер.

Soldner-X Complete Collection — это сборник двух получивших признание критиков игр-стрелялок в одной коллекции.