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Solium Infernum 22.02.2024
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.1 38 оценок

Одна из самых рейтинговых игр 2024 года Solium Infernum обзавелась новой демоверсией

monk70
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Студия разработки League of Geeks запустила новую демо-версию Solium Infernum — качественной 4X-стратегии, а также одной из игр с самым высоким средним рейтингом 2024 года (88 на OpenCritic). Это естественно бесплатная версия игры, которая будет доступна вечно (предыдущие демо-версии были ограничены по времени).

Мы создали совершенно новую и обновленную демо-версию Solium Infernum, в которую любой, кто еще не купил игру, может играть бесплатно в Steam. Полное руководство по игре, позволяющее потенциальным покупателям (и Архидьяволам) не только понять, подходит ли им Solium Infernum стратегически, но и ощутить хаос всего 50-ходового открытого матча.

Также включен полный доступ к энциклопедии Infernum, которая представляет собой руководство со всей информацией о юнитах и ​​сценарии.

В демо-версии отсутствуют все многопользовательские функции, равно как и одиночные хроники и скирмиш. Итак, единственный играбельный Архидьявол — это Асмодей, примерно на 2-3 часа контента.

В полной версии вы найдете еще семь Архидьяволов и множество режимов, с которыми можно поэкспериментировать в течение десятков часов общего контента. Цель новой демоверсии, которую вы можете скачать в Steam, вполне понятна: привлечь новых игроков. Несмотря на качество, Solium Infernum, похоже, не обрела большого успеха.

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