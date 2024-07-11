Одна из самых рейтинговых игр 2024 года Solium Infernum обзавелась новой демоверсией

Студия разработки League of Geeks запустила новую демо-версию Solium Infernum — качественной 4X-стратегии, а также одной из игр с самым высоким средним рейтингом 2024 года (88 на OpenCritic). Это естественно бесплатная версия игры, которая будет доступна вечно (предыдущие демо-версии были ограничены по времени).
Мы создали совершенно новую и обновленную демо-версию Solium Infernum, в которую любой, кто еще не купил игру, может играть бесплатно в Steam. Полное руководство по игре, позволяющее потенциальным покупателям (и Архидьяволам) не только понять, подходит ли им Solium Infernum стратегически, но и ощутить хаос всего 50-ходового открытого матча.
Также включен полный доступ к энциклопедии Infernum, которая представляет собой руководство со всей информацией о юнитах и сценарии.
В демо-версии отсутствуют все многопользовательские функции, равно как и одиночные хроники и скирмиш. Итак, единственный играбельный Архидьявол — это Асмодей, примерно на 2-3 часа контента.
В полной версии вы найдете еще семь Архидьяволов и множество режимов, с которыми можно поэкспериментировать в течение десятков часов общего контента. Цель новой демоверсии, которую вы можете скачать в Steam, вполне понятна: привлечь новых игроков. Несмотря на качество, Solium Infernum, похоже, не обрела большого успеха.