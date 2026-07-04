Анонсирован полнометражный аниме-фильм "Поднятие уровня в одиночку: За пределами системы"

Компания Crunchyroll совместно с Aniplex официально объявила о запуске в производство нового полнометражного аниме-фильма "Поднятие уровня в одиночку: За пределами системы", также известного как Solo Leveling: Beyond the System. Проект станет прямым продолжением событий 2 сезона одноименного анимационного сериала.

Сюжет будущей картины продолжит историю главного героя Сон Джину сразу после финала 2 сезона сериала. Подробности сценария и ключевые сюжетные линии авторы на данный момент держат в секрете. За анимацию и визуальный стиль отвечает студия A-1 Pictures, ранее работавшая над оригинальным сериалом и франшизой Мастера Меча Онлайн, также известной под названием Sword Art Online. Режиссером проекта назначен Тао Тадзима, который также возьмет на себя функции оператора-постановщика, колориста и монтажера. Дизайном персонажей и ключевой анимацией займется Томоко Судо, принимавшая участие в создании предыдущих сезонов.

В число продюсеров картины вошли такие компании, как Aniplex, Netmarble, D&C MEDIA, Kakao piccoma и Crunchyroll. Оригинальное произведение Поднятие уровня в одиночку зародилось в 2016 году как веб-роман за авторством Чхугона. Позже история получила адаптацию в формате вебтуна от художника под псевдонимом Дубу из студии REDICE STUDIO. Действие разворачивается в мире, где открылись загадочные Врата, соединяющие реальность с другими измерениями. Для борьбы с монстрами человечество привлекает Охотников, которые обладают особыми способностями. Главный герой Сон Джину, изначально считавшийся самым слабым охотником человечества, получает уникальную способность повышать свой уровень и постепенно становится сильнейшим воином.

Аниме-адаптация франшизы дебютировала на экранах в январе 2024 года с выходом 1 сезона, а премьера 2 сезона состоялась в январе 2025 года. Релиз 3 сезона сериала ожидается в конце 2026 года. На данный момент франшиза демонстрирует высокие показатели продаж во многих странах. Так, по данным чарта Billboard Book Hot 100 для Японии, 25 том печатного издания вебтуна стал самой продаваемой книгой в стране за неделю с 22 июня по 28 июня 2026 года.