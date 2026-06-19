Группа RUNE взломала Solo Leveling: Arise Overdrive

Группа RUNE сообщила о выпуске полноценного взлома для Solo Leveling: Arise Overdrive. Исполняемый файл игры был защищен Themida + RPolyCryptor, а основной DLL-файл: Pe123 + Private exe Protector + UPolyX.

Ранее 0xdeadc0de уже выпускал онлайн-взлом для игры, но спустя некоторое время он перестал работать - разработчики заблокировали его. В свою очередь решение от RUNE носит постоянный характер.

Overdrive-версия предлагает расширенный сюжет с дополнительными главами и новыми испытаниями для Сон Чину на его пути к званию сильнейшего охотника. Игроки смогут погрузиться как в пересказ оригинального вебтуна, так и в уникальные события, созданные специально для игры.