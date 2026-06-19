Группа RUNE взломала Solo Leveling: Arise Overdrive

Группа RUNE сообщила о выпуске полноценного взлома для Solo Leveling: Arise Overdrive. Исполняемый файл игры был защищен Themida + RPolyCryptor, а основной DLL-файл: Pe123 + Private exe Protector + UPolyX.
Ранее 0xdeadc0de уже выпускал онлайн-взлом для игры, но спустя некоторое время он перестал работать - разработчики заблокировали его. В свою очередь решение от RUNE носит постоянный характер.
Overdrive-версия предлагает расширенный сюжет с дополнительными главами и новыми испытаниями для Сон Чину на его пути к званию сильнейшего охотника. Игроки смогут погрузиться как в пересказ оригинального вебтуна, так и в уникальные события, созданные специально для игры.
Зачем? В эти помои никто не играет.
это же х а не игра
Жду от Взлромщиков игры GTA 6, желаю чтобы они взломали GTA 6 за 1 день до релиза и выложили её на Торренты в Открытый Доступ.
Зачем? Есть бесплатная онлайн-версия с постоянно добавляющимся контентом и т. д. А это тупо офлановый огрызок онлайн-версии.
Лучше бы "Группа RUNE" НФС анбаунд взломала бы, а то взламывают никому не нужную фигню. Я не говорю что эта часть НФС вчем прям нужна но ведь аркадных гонок НЕТ!
Форза 6?! Это импотеетная игра на один вечер: ни сюжета, ни ментов чтоб от них поубегать ни челленджа. Чисто для онлайн геймтнга игра. Лучше уж голимый нфсовский сюжет чем никакого, он хоть подталкивает проходить. А что в форзе проходить? Покатался бессмысленно 2-3 часа и надоела.
Так что "Группа RUNE" взламывайте что то полезное а не тратьте драгоценное время на то что никому и бесплатно не нужно!