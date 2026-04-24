Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE доберётся до консолей - релиз на PS5 и Xbox Series намечен на 2026 год

Netmarble и Netmarble Neo объявили, что консольные версии экшен-RPG Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE выйдут в третьем квартале 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series. Сейчас игра уже доступна на ПК, и, судя по старту, проект явно нацелен на более широкую аудиторию.

Игра основана на популярной истории о Сон Джин-Ву — герое, который буквально «прокачивает» себя в мире, где обычные люди на это не способны. Такая концепция давно стала узнаваемой, и именно поэтому многие сравнивают проект с типичными мобильными и онлайн-RPG, где прогресс — главный двигатель интереса.

Геймплей строится вокруг сражений с монстрами, выходящими из таинственных Врат, а также постепенного усиления персонажа через навыки и экипировку. На бумаге это классическая формула action-RPG, но её сила — в динамике и визуальной подаче, которая в подобных проектах часто важнее глубины механик.

Переход на консоли можно считать логичным шагом: игры такого формата обычно находят вторую волну популярности именно после расширения платформ. Вопрос лишь в том, сможет ли версия для PS5 и Xbox предложить что-то большее, чем просто порт ПК-релиза.

В итоге Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE выглядит как типичный представитель современной онлайн-RPG с сильным брендом за спиной. И теперь всё будет зависеть от того, сумеет ли игра удержать игроков не только фанатской базой, но и качеством самого геймплея.