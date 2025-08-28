Solo Leveling: Arise Overdrive получила дату выхода на ПК и первые подробности о релизе на консолях

Netmarble представила новый трейлер Solo Leveling: Arise Overdrive и наконец-то раскрыла дату выхода игры на ПК. Экшен-RPG, основанная на культовой манхве, выйдет 17 ноября 2025 года для компьютеров. Консольные версии для PS5 и Xbox Series X|S пока не имеют точного релиза и запланированы лишь на 2026 год.

Издатель также сообщил о выпуске Deluxe Edition стоимостью $44,99. Она обеспечит доступ к игре на три дня раньше официального релиза — уже 14 ноября, а также предложит ряд бонусов: эксклюзивный костюм, уникальные аксессуары, восемь эмоций, набор внутриигровых предметов, включая Yaruru «Predator Tank», а также особые иконки, рамки и фоны для профиля.

В отличие от мобильной Solo Leveling: Arise, Overdrive разрабатывается как отдельный проект, созданный с акцентом на премиальный опыт для ПК и консолей. Разработчики подчёркивают, что это не просто порт, а самостоятельная игра с другой философией и структурой.

Главные отличия заметны в подходе к геймплею. В Overdrive отсутствуют механики случайного получения охотников или оружия, вместо этого игрокам предлагается система, где успех определяется стратегией и вложенными усилиями. Все персонажи, включая Сун Джинву, а также вооружение и элементы прогресса доступны в рамках игрового процесса, без зависимости от случайности.

Разработчики уделили внимание графическим улучшениям и переработке управления — теперь оно ориентировано на использование классических контроллеров, что должно сделать игру ближе к традиционным ААА-проектам для консолей и ПК.

Тем временем мобильная версия Arise будет продолжать жить и получать регулярные обновления. Таким образом, Netmarble формирует две разные экосистемы: мобильную — с постоянным контентом и Overdrive — как полноценное самостоятельное приключение, рассчитанное на хардкорную аудиторию.