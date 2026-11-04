Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Netmarble выпустила консольные версии Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE — ролевого экшена по мотивам популярной корейской манхвы Solo Leveling. Игра стала доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 4 ноября 2026 года, спустя почти год после выхода на ПК.

Игрокам предстоит пройти путь Сон Джинву от слабейшего охотника до могущественного Повелителя теней. Сюжет пересказывает события оригинальной истории, но также включает новые главы и приключения, созданные специально для игры.

Боевая система предлагает динамичные сражения с использованием комбинаций оружия, уклонений и контратак. Развитие персонажа включает восемь направлений специализации, а отдельная система пробуждения позволяет раскрыть силу Монарха теней. Кроме того, предусмотрены совместные рейды на четырёх игроков, в которых можно сражаться как за Джинву, так и за других охотников.

До консольного релиза игра уже вышла на ПК через Steam и Microsoft Store. Таким образом, теперь приключение доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.