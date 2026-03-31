Solo Leveling: Karma 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Фэнтези, Подземелья, Аниме
5.1 15 оценок

27 лет войны: новый трейлер Solo Leveling: Karma раскрывает мрачный сюжет

butcher69 butcher69

Компания Netmarble представила свежий геймплейный трейлер Solo Leveling: Karma в рамках AnimeJapan 2026. В ролике показаны динамичные сражения, а также зрелищные анимационные сцены, созданные студией A-1 Pictures.

Игра представляет собой рогалик с оригинальной историей, разворачивающейся в так называемом «Dimensional Gap» — новом сюжетном отрезке, не раскрытом в первоисточнике. Здесь главный герой Сун Чжинву переживает 27-летнюю войну между Монархами, открывая неизвестные страницы своей истории.

Релиз Solo Leveling: Karma запланирован на 2026 год для ПК и мобильных устройств. Проект делает ставку на сочетание насыщенного экшена и расширения вселенной, что уже привлекло внимание поклонников серии.

Комментарии:  3
ratte88

Игры по аниме как сюжет в порно. Хотя нет, от сюжета в порно смысла больше.

Лучше 3 сезон заанонсили.

FlyRazer

Пока проекты по этому замечательному аниме выходили не очень.
Учитывая, что netmarble в принципе ассоциируется только с мобильными донатными помойками, не стоит ждать чуда.