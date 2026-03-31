27 лет войны: новый трейлер Solo Leveling: Karma раскрывает мрачный сюжет

Компания Netmarble представила свежий геймплейный трейлер Solo Leveling: Karma в рамках AnimeJapan 2026. В ролике показаны динамичные сражения, а также зрелищные анимационные сцены, созданные студией A-1 Pictures.

Игра представляет собой рогалик с оригинальной историей, разворачивающейся в так называемом «Dimensional Gap» — новом сюжетном отрезке, не раскрытом в первоисточнике. Здесь главный герой Сун Чжинву переживает 27-летнюю войну между Монархами, открывая неизвестные страницы своей истории.

Релиз Solo Leveling: Karma запланирован на 2026 год для ПК и мобильных устройств. Проект делает ставку на сочетание насыщенного экшена и расширения вселенной, что уже привлекло внимание поклонников серии.