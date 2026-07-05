Для Solo Leveling: KARMA представили трейлер, посвященный боевой системе

Издатель Netmarble и студия Netmarble Neo выпустили новый трейлер экшен-RPG с элементами roguelite Solo Leveling: KARMA, в котором впервые подробно показали боевую систему игры.

Видео демонстрирует динамичные сражения с участием Сон Джин-У, способного мгновенно переключаться между различными видами оружия прямо во время боя. Разработчики делают ставку на стремительный экшен без пауз, позволяя комбинировать атаки, создавать длинные серии ударов и адаптировать стиль ведения боя под конкретную ситуацию.

Одной из ключевых механик станет система Blessings. Во время каждого прохождения игроки будут получать случайные благословения, усиливающие способности героя и открывающие новые комбинации навыков. Благодаря roguelite-структуре каждое новое приключение должно ощущаться по-разному, предлагая уникальные сборки и тактические возможности.

Еще одной важной особенностью игры станет возможность призывать легендарную Армию Теней. В трейлере показано, как союзники помогают главному герою уничтожать большие группы противников, превращая масштабные сражения в зрелищные битвы с десятками врагов одновременно.

По словам разработчиков, Solo Leveling: KARMA предложит высокую динамику, разнообразие оружия и постоянно меняющиеся условия боя, что должно сделать каждое прохождение непохожим на предыдущее.

Релиз Solo Leveling: KARMA запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PC, iOS и Android.