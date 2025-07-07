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Solo Leveling: KARMA 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Фэнтези, Подземелья, Аниме
9 1 оценка

Новая глава во вселенной "Поднятия уровня в одиночку" - Netmarble представила рогалик Solo Leveling: KARMA

butcher69 butcher69

На Anime Expo состоялся анонс Solo Leveling: KARMA — новой игры по мотивам культовой манхвы и аниме. Проект разрабатывает студия Netmarble для ПК и мобильных платформ. В отличие от прошлых игр серии, KARMA позиционируется как одиночный экшен-рогалик, без упоминаний MMO-элементов.

Сюжет развернётся в 27-летний период, не показанный в оригинале. Главный герой — всё тот же Сон Джин-ву, который оказывается втянут в новую войну в неизведанном уголке вселенной. По словам разработчиков, игра раскроет ранее неизвестные события, важные для лора.

Несмотря на молчание о сетевых функциях, их наличие не исключено — подробности ожидаются позже. KARMA станет третьей игрой во франшизе от Netmarble: весной 2024 вышла ARISE, а осенью 2025 выйдет ARISE OVERDRIVE.

30
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Игорь Болонев

вы сначала следующий сезон покажите а то началось....

4
Aaro Niro

Аниме Solo Leveling это лютая параша, я давно не видел такую херню. Держу в курсе.

3
Алекс Рейлор

Что, ещё один Hades??

Pastoral

Вот бы ещё знать что такое манхва

nicolas_dmit

корейская манга.

2
Anklava

Так народ, что можно посмотреть в этом же духе, список пожалуйста!? Чтоб также как в этом аниме, графика, звук, сюжет, озвучка S-ранг была!!!? 🤔

Это аниме ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОНРАВИЛОСЬ, 10 Сон Джин Ву из 10, с нетерпением жду продолжение..👍

P.S. Совет тем кто будет смотреть это аниме в первые, в начале может показаться нудновато, скучно и непонятно, перетерпите первые 3-4 серии первого сезона, 2сезон сплошной экшен, а бой с муравьём в конце 2го сезона вообще был шЫкарен яб сказал ЭПИЧНЫЙ!!!..😉

MLShadow

Никто тебе не скажет, так как всё это субъективщина, так что просто ищи в исекаях и реинкарнация название/постер/кадры которые понравятся и начинай смотреть.

JohnRPG

А можно не надо? Они Arise в гемно превратили по большей части, так и вообще тайтл угробят.