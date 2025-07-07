Новая глава во вселенной "Поднятия уровня в одиночку" - Netmarble представила рогалик Solo Leveling: KARMA

На Anime Expo состоялся анонс Solo Leveling: KARMA — новой игры по мотивам культовой манхвы и аниме. Проект разрабатывает студия Netmarble для ПК и мобильных платформ. В отличие от прошлых игр серии, KARMA позиционируется как одиночный экшен-рогалик, без упоминаний MMO-элементов.

Сюжет развернётся в 27-летний период, не показанный в оригинале. Главный герой — всё тот же Сон Джин-ву, который оказывается втянут в новую войну в неизведанном уголке вселенной. По словам разработчиков, игра раскроет ранее неизвестные события, важные для лора.

Несмотря на молчание о сетевых функциях, их наличие не исключено — подробности ожидаются позже. KARMA станет третьей игрой во франшизе от Netmarble: весной 2024 вышла ARISE, а осенью 2025 выйдет ARISE OVERDRIVE.