Solo Leveling: KARMA получила два трейлера - roguelite-RPG раскроет новую историю Сон Джин-Ву

Издатель Netmarble и разработчик Netmarble Neo представили два новых трейлера Solo Leveling: KARMA в рамках Tokyo Game Show 2026. Экшен-RPG с элементами roguelite получила обзорный ролик с демонстрацией игрового процесса и отдельный кинематографический трейлер, посвящённый сюжету.

В обзорном трейлере разработчики показали основные элементы Solo Leveling: KARMA — от устройства игровой вселенной до сражений и различных вариантов боевого стиля. В ролике можно увидеть Охотников и Теней, каждый из которых обладает собственными возможностями и подходами к бою.

Кинематографический трейлер сосредоточен на оригинальной истории, связанной с 27-летней Войной Монархов. События разворачиваются внутри межпространственной бреши, где Сон Джинву продолжает одиночную борьбу. При этом привычная угроза принимает новый оборот: некоторые Охотники оказываются искажены неизвестной силой, а за происходящим, судя по описанию ролика, стоит таинственный противник.

Solo Leveling: KARMA станет самостоятельной историей во вселенной Solo Leveling и объединит сюжетную составляющую с форматом roguelite. Игрокам предстоит сражаться, развивать персонажей и адаптировать свой стиль под меняющиеся условия боёв.

Solo Leveling: KARMA выйдет в 2026 году на ПК, iOS и Android. Точная дата релиза пока не объявлена.