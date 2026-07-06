Вышел сюжетный трейлер Solo Leveling: KARMA

Издатель Netmarble и студия Netmarble Neo представили новый трейлер roguelite-экшена Solo Leveling: KARMA, посвященный сюжетной составляющей игры. Разработчики подтвердили, что проект предложит полностью оригинальную историю, которая расширит вселенную Solo Leveling и покажет события, не раскрытые в оригинальном произведении.

Согласно описанию трейлера, игрокам предстоит стать свидетелями бесконечной войны, продолжавшейся 27 лет. В центре повествования окажется одинокая и ожесточенная борьба Сон Джин-У, которому придется отправиться в неизведанные территории и столкнуться с новыми угрозами. Авторы обещают показать ранее неизвестную главу истории, дополнив ее совершенно новыми персонажами и событиями.

Разработчики отмечают, что сюжет Solo Leveling: KARMA создается специально для игры и не повторяет события манхвы или аниме. Новая история призвана раскрыть малоизвестные эпизоды вселенной и предложить поклонникам франшизы свежий взгляд на приключения Теневого Монарха.

Помимо оригинального сюжета, игроков ждут динамичные сражения с roguelite-элементами, система случайных усилений, возможность комбинировать различные благословения и призывать Армию Теней для борьбы с многочисленными противниками.

Релиз Solo Leveling: KARMA состоится в 2026 году на PC, iOS и Android.