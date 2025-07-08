SOMA добирается до Switch - культовый хоррор выйдет на гибридной консоли 24 июля

Студии Abylight Studios и Frictional Games объявили, что научно-фантастический хоррор SOMA выйдет на Nintendo Switch 24 июля. Культовая игра, снискавшая признание критиков, была тщательно адаптирована для гибридной платформы, чтобы сохранить пугающую атмосферу и оригинальный геймплей.

Игроков снова ждёт путешествие в подводный исследовательский центр PATHOS-II, где грань между человеком и машиной размыта до неузнаваемости. Заброшенные коридоры, тревожная тишина и философские вопросы о сознании и личности — всё это делает SOMA уникальной в жанре психологического триллера.

Версия для Switch, по словам разработчиков, предложит оптимизированную производительность, улучшенное управление и фирменный саунд-дизайн, сделавший игру хитом. Кроме того, SOMA будет совместима с грядущей Switch 2, что делает релиз особенно актуальным.

На момент выхода SOMA получила 84 балла на Metacritic и закрепила за собой статус одной из самых мрачных и глубоких игр своего времени. Теперь эта история будет доступна и в портативном формате — готовьтесь к кошмару, где подлинная угроза скрывается не в монстрах, а в самой человеческой природе.