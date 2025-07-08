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SOMA 22.09.2015
Адвенчура, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
8.4 1 248 оценок

SOMA добирается до Switch - культовый хоррор выйдет на гибридной консоли 24 июля

butcher69 butcher69

Студии Abylight Studios и Frictional Games объявили, что научно-фантастический хоррор SOMA выйдет на Nintendo Switch 24 июля. Культовая игра, снискавшая признание критиков, была тщательно адаптирована для гибридной платформы, чтобы сохранить пугающую атмосферу и оригинальный геймплей.

Игроков снова ждёт путешествие в подводный исследовательский центр PATHOS-II, где грань между человеком и машиной размыта до неузнаваемости. Заброшенные коридоры, тревожная тишина и философские вопросы о сознании и личности — всё это делает SOMA уникальной в жанре психологического триллера.

Версия для Switch, по словам разработчиков, предложит оптимизированную производительность, улучшенное управление и фирменный саунд-дизайн, сделавший игру хитом. Кроме того, SOMA будет совместима с грядущей Switch 2, что делает релиз особенно актуальным.

На момент выхода SOMA получила 84 балла на Metacritic и закрепила за собой статус одной из самых мрачных и глубоких игр своего времени. Теперь эта история будет доступна и в портативном формате — готовьтесь к кошмару, где подлинная угроза скрывается не в монстрах, а в самой человеческой природе.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
HubertJFarnsworth

Ох и бред эта soma лучше бы не играл в нее...

4
K0t Felix

Ни хуа вы не понимаете в философских сюжетах

1
smallhell K0t Felix

Нет там ничего философского в сюжете, когда в определенный момент игроку прямо и безальтернативно сообщается, что он просто копия воспоминаний прилепленная к подобию сознания. А концовка при понимании этого факта вообще превращается в смех с примесью обмана от авторов.

1
smallhell

Я 2 часа своей жизни потратил смотря на ютубе пересказ сюжета этой лажи, и теперь у меня бомбит каждый раз, как кто-то отзывается хорошо об этом высере. Меня даже совесть не мучает, если мне приходится писать спойлеры про сюжет, настолько он дерьмо.

2
K0t Felix

Свечи нет, и хорошо