SOMA готовится к выходу на Switch - трейлер уже здесь, но дату релиза пока скрывают

Frictional Games представила первый трейлер порта научно-фантастического хоррора SOMA для Nintendo Switch. Ролик демонстрирует мрачную атмосферу заброшенной исследовательской базы PATHOS-II и обещает сохранить дух оригинала.

Игра, известная своей тревожной философией и глубоким сюжетом, теперь адаптируется для портативной консоли силами студии Abylight. Разработчики заверяют, что Switch-версия будет «полной и точной адаптацией» с оптимизированной производительностью, графикой и звуковым сопровождением.

Точная дата релиза пока не объявлена, но уже подтверждено, что SOMA будет совместима с грядущей Switch 2. Кроме того, в разработке находятся и другие проекты Frictional — Amnesia: Rebirth и Amnesia: The Bunker — также для консоли Nintendo.