SOMA готовится к выходу на Switch - трейлер уже здесь, но дату релиза пока скрывают

Frictional Games представила первый трейлер порта научно-фантастического хоррора SOMA для Nintendo Switch. Ролик демонстрирует мрачную атмосферу заброшенной исследовательской базы PATHOS-II и обещает сохранить дух оригинала.
Игра, известная своей тревожной философией и глубоким сюжетом, теперь адаптируется для портативной консоли силами студии Abylight. Разработчики заверяют, что Switch-версия будет «полной и точной адаптацией» с оптимизированной производительностью, графикой и звуковым сопровождением.
Точная дата релиза пока не объявлена, но уже подтверждено, что SOMA будет совместима с грядущей Switch 2. Кроме того, в разработке находятся и другие проекты Frictional — Amnesia: Rebirth и Amnesia: The Bunker — также для консоли Nintendo.
Прошёл уже, ничего выдающегося, так что пофиг. // Alexander Sbercotoff
Дату пока скрывают. Можете не ждать и пройти на любом ведре сейчас
Вообще не мой жанр, но прошел на одном дыхание, отличная атмосфера и интересная эмоциональная история.
Касательно графики проблем быть не должно учитывая ПК версию. А вот удастся ли сохранить атмосферу от игры большой вопрос. Все-таки мобильная приставка не тоже самое что стационарный ПК. Впрочем мне кажется главное чтобы не разочароватся в этой игре. Это не обходимость уметь думать причем в плане философии. Не зря же последняя это мать всех наук.