SOMA отмечает 10-летие выпуском коллекционного издания на физическом носителе для Nintendo Switch

SOMA отметила свой десятый день рождения. В честь этого события Frictional Games и Abylight Studios анонсировали коллекционное издание на физическом носителе для Nintendo Switch, которое включает в себя полную версию игры для консоли Nintendo, также обновлённую для Nintendo Switch 2, на карте памяти объёмом 16 ГБ, не требующей дополнительных загрузок.
В комплект входит множество других материалов, например, официальный каталог с концепт-артами и комментариями разработчиков. В комплект также войдут саундтрек игры на CD, брелок Omnitool, наклейки и многое другое. Стоит отметить, что издание будет доступно только через Kickstarter, поэтому это идеальный подарок для всех, кто любит коллекционировать видеоигры.
Вкратце рассмотрим содержимое коллекционного издания SOMA:
- Карта памяти объёмом 16 ГБ с полной версией игры SOMA для Nintendo Switch, совместимая с Switch 2.
- Улучшенная версия для Switch 2 — улучшенное разрешение, более стабильная частота обновления, улучшенные текстуры и сокращённое время загрузки.
- Двусторонняя обложка с альтернативным оформлением.
- Оригинальный артбук — эксклюзивный 88-страничный цветной артбук (255x170 мм).
- Брелок Omnitool — металлическая миниатюра устройства, используемого в игре.
- Саундтрек на CD с 24 треками, написанными Микко Тармиа. Эксклюзивная обложка в формате диджипак.
- Лист наклеек формата 210x148 мм с персонажами, логотипами и снаряжением из игры.
- Коллекционная коробка: весь комплект упакован в эксклюзивную коллекционную коробку к 10-летию.
а под некст ген для xbox series x не судьба улучшить? я бы может тогда и прошёл эту поделку