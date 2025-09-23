SOMA отмечает 10-летие выпуском коллекционного издания на физическом носителе для Nintendo Switch

SOMA отметила свой десятый день рождения. В честь этого события Frictional Games и Abylight Studios анонсировали коллекционное издание на физическом носителе для Nintendo Switch, которое включает в себя полную версию игры для консоли Nintendo, также обновлённую для Nintendo Switch 2, на карте памяти объёмом 16 ГБ, не требующей дополнительных загрузок.

В комплект входит множество других материалов, например, официальный каталог с концепт-артами и комментариями разработчиков. В комплект также войдут саундтрек игры на CD, брелок Omnitool, наклейки и многое другое. Стоит отметить, что издание будет доступно только через Kickstarter, поэтому это идеальный подарок для всех, кто любит коллекционировать видеоигры.

Вкратце рассмотрим содержимое коллекционного издания SOMA: