В Steam началась распродажа SOMA: игра продается с самой большой скидкой за всё время в размере 95% - всего за 55 рублей

Студия Frictional Games устроила распродажу своих игр в Steam. Хоррор SOMA получил самую большую скидку за всё время - 95%. Игра доступна в российском регионе Steam и продается по цене 55 рублей.

SOMA - это научно-фантастический хоррор от создателей Amnesia. Ироков ждёт пугающая история, ставящая непростые вопросы - что такое сознание, личность и что значит быть человеком. Путешествуя по подводной станции "Пафос II", которая долгое время была полностью отрезана от внешнего мира, игроку предстоит принимать непростые решения.

SOMA доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.