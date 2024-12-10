В Steam началась распродажа SOMA: игра продается с самой большой скидкой за всё время в размере 95% - всего за 55 рублей

Студия Frictional Games устроила распродажу своих игр в Steam. Хоррор SOMA получил самую большую скидку за всё время - 95%. Игра доступна в российском регионе Steam и продается по цене 55 рублей.
SOMA - это научно-фантастический хоррор от создателей Amnesia. Ироков ждёт пугающая история, ставящая непростые вопросы - что такое сознание, личность и что значит быть человеком. Путешествуя по подводной станции "Пафос II", которая долгое время была полностью отрезана от внешнего мира, игроку предстоит принимать непростые решения.
SOMA доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Отличная игра! Ребят, кто будет проходить в первый раз- накатите русскую озвучку от GameVoice.
Игра очень классная. Раза 3 прошёл. Концовка да. Прям и грусть и безысходность.
Одна из лучших игр прошлого десятилетия.
Как игра, конечно, так себе, если смотреть правде в глаза. Топорненько, простенько, хотя атмосфера очень добротная. А вот сюжет тут да, один из лучших для меня был на тот момент. Особенно вот этот переход сознания из клиники в хз куда.. Если ты вообще не знаешь, про что будет игра, то это просто безумная идея.
Шикарная игра с сильнейшим сюжетом. Есть отличная русская озвучка.
Опа.. сююда..
Купил и прошёл на релизе.
The best!!!
Проходил 3 раза, 3й раз с переводом текстур и голоса от Gamevoice. Шикарно.
Шикарная Игра, таких мало.
Игру хоть и прошел до конца, но начиная примерно с середины - задушила.Не моё.
В целом игра не плохая, но я не перевариваю ужастики где нельзя убивать врагов.
на редкость хорошая игрушка, прошёл 2 раза: первый раз с английской озвучкой, второй - с русской
и только потом заметил, что там есть безопасный режим :)
рекомендую даже тем, кто в компьютерные игры вообще не играет
Крутая игра. Как же я просто орал в монитор вместе с героем в конце)))
такой мусор и даром не надо