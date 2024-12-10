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SOMA 22.09.2015
Адвенчура, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
8.4 1 183 оценки

В Steam началась распродажа SOMA: игра продается с самой большой скидкой за всё время в размере 95% - всего за 55 рублей

AceTheKing
Новости

Студия Frictional Games устроила распродажу своих игр в Steam. Хоррор SOMA получил самую большую скидку за всё время - 95%. Игра доступна в российском регионе Steam и продается по цене 55 рублей.

SOMA - это научно-фантастический хоррор от создателей Amnesia. Ироков ждёт пугающая история, ставящая непростые вопросы - что такое сознание, личность и что значит быть человеком. Путешествуя по подводной станции "Пафос II", которая долгое время была полностью отрезана от внешнего мира, игроку предстоит принимать непростые решения.

SOMA доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

12
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Alex Row

Отличная игра! Ребят, кто будет проходить в первый раз- накатите русскую озвучку от GameVoice.

15
Сергей Понащенко

Игра очень классная. Раза 3 прошёл. Концовка да. Прям и грусть и безысходность.

10
Gauguin

Одна из лучших игр прошлого десятилетия.

8
Сергей Понащенко

Как игра, конечно, так себе, если смотреть правде в глаза. Топорненько, простенько, хотя атмосфера очень добротная. А вот сюжет тут да, один из лучших для меня был на тот момент. Особенно вот этот переход сознания из клиники в хз куда.. Если ты вообще не знаешь, про что будет игра, то это просто безумная идея.

0
Кей Овальд

Шикарная игра с сильнейшим сюжетом. Есть отличная русская озвучка.

5
ADrus

Опа.. сююда..

5
Tiger Goose

Купил и прошёл на релизе.

2
HITMAN 5

The best!!!

2
WHisKY Del

Проходил 3 раза, 3й раз с переводом текстур и голоса от Gamevoice. Шикарно.

2
Дезер Ван

Шикарная Игра, таких мало.

2
Lvinomord

Игру хоть и прошел до конца, но начиная примерно с середины - задушила.Не моё.

1
saa0891

В целом игра не плохая, но я не перевариваю ужастики где нельзя убивать врагов.

0
Pycckuu_XAKEP

на редкость хорошая игрушка, прошёл 2 раза: первый раз с английской озвучкой, второй - с русской
и только потом заметил, что там есть безопасный режим :)
рекомендую даже тем, кто в компьютерные игры вообще не играет

0
cthulhu42

Крутая игра. Как же я просто орал в монитор вместе с героем в конце)))

0
Юрий Пенкин

такой мусор и даром не надо

-22