SOMBRAS: negative frames - хоррор, где фотография становится способом выжить в собственных страхах

SOMBRAS: negative frames — новый проект издательства Entalto Publishing и студии Maboroshi Artworks — был анонсирован как атмосферное приключение с элементами мистического хоррора и необычной механикой фотографии. Релиз запланирован на четвёртый квартал 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam). Ранее игра проходила под кодовым названием Project BLUR и впервые появилась в тизерах в 2025 году.

В центре сюжета — Шиоми Альтерио, студентка-фотограф японско-испанского происхождения, которая после развода родителей живёт с отцом в тихом японском городе. Но привычная реальность быстро ломается: героиня попадает в тёмное отражение своего мира — пространство, где знакомые улицы становятся искажёнными, а среди теней появляются версии её самой.

Идея игры строится вокруг фотографии как основного инструмента взаимодействия с миром. Игроку предстоит снимать аномалии, проявлять снимки и использовать камеру для продвижения по сюжету. На фоне стандартных хорроров это выглядит скорее как медленный, психологический опыт, чем как набор скримеров — и это скорее плюс, если разработчики действительно выдержат баланс.

Отдельно подчёркивается тема внутреннего конфликта: семейные травмы, поиск идентичности и столкновение с «раздробленным» восприятием себя. В игровой индустрии такие сюжеты встречаются всё чаще, но тут ставка сделана на визуальную метафору через фотографию, что может выделить проект среди более прямолинейных хорроров.

Если задумка будет реализована аккуратно, SOMBRAS: negative frames может оказаться не просто страшной игрой, а довольно личной историей, где тревога рождается не из монстров, а из того, что остаётся вне кадра.